Inter | ci sarebbe l' ok di Zhang per gennaio | il primo acquisto potrebbe essere Giroud

Inter - ci sarebbe l'idea Aubameyang per l'attacco : L'Inter si sta muovendo sul mercato in vista di gennaio per cercare di accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. I nerazzurri, però, si muovono anche in funzione futura visto che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è da sempre bravo nel gestire e nel programmare anche in vista della prossima stagione. E il club ha intenzione di rivoluzionare il reparto avanzato dato che Sanchez non è sicuro della permanenza così ...

Inter : Eriksen avrebbe rifiutato il rinnovo del Tottenham - Marotta sarebbe sul calciatore : L'arrivo di Mourinho al Tottenham ha portato entusiasmo e risultati alla società inglese che, dopo il successo in campionato, si è confermata in Champions League grazie alla vittoria in rimonta per 4 a 2 contro l'Olympiakos. Giocatore decisivo del match è stato sicuramente Harry Kane autore di una doppietta ma a cambiare la partita è stato l'ingresso nel primo tempo di Eriksen, che ha sostituito Dier. Mossa decisiva del tecnico portoghese che si ...

Calciomercato Inter - De Arrascaeta sarebbe il nome nuovo per il centrocampo : Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per l'Inter potrebbe essere decisivo per il mercato che sarà imbastito a gennaio: di certo la necessità di rinforzarsi è evidente, come anche confermato più volte dal tecnico Antonio Conte. Sono molti i nomi accostati alla società di Suning, De Paul è il 'sogno' di Marotta, mentre Florenzi e Giroud potrebbero rappresentare le opportunità di mercato proprio perché non sembrerebbero più ...

Inter - indiscrezione di Marca : Icardi sarebbe stato vicino al Real prima di andare al Psg : Il nome di Mauro Icardi ha caratterizzato sicuramente la scorsa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino, infatti, era destinato a lasciare l'Inter, non rientrando nei piani del club come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte. Il giocatore, però, ha rifiutato molte offerte, nello specifico quelle di Roma, Napoli, Monaco e Arsenal prima di decidere ad accettare il ...

Inter : su Icardi ci sarebbe ancora la Juventus - Marotta potrebbe alzare il prezzo : In casa Inter in queste settimane si sta discutendo anche di quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi, seppur con qualche mese di anticipo. Il centravanti argentino è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Un riscatto che sembra tutt’altro che scontato. Per questo motivo la prossima estate potrebbe ripartire il tormentone di mercato relativo all’ex capitano ...

Inter - Chiesa sarebbe nel mirino : la Fiorentina potrebbe cederlo anche a gennaio : Uno dei nomi che infiammerà le prossime sessioni di calciomercato è sicuramente quello di Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana non sta attraversando un buon momento, tanto che il tecnico, Vincenzo Montella, lo ha lasciato fuori nell'ultimo impegno di campionato contro il Verona, sottolineando come il giocatore non fosse al massimo, sia a livello fisico che a livello mentale. Una situazione delicata che ...

Inter - Icardi convince il Psg ma Wanda Nara sarebbe pronta a chiedere un ingaggio più alto : La scorsa estate il nome più chiacchierato sul mercato è stato quello di Mauro Icardi: il centravanti argentino ha rifiutato il trasferimento in alcune società importanti come Napoli, Roma, Arsenal e Monaco, la situazione sembrava bloccata ma solo l’ultimo giorno di calciomercato l’ex capitano dell’Inter ha accettato la cessione in prestito al Paris Saint Germain, con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Cifra importante ma ...

Inter – Dall’infortunio di Barella alla soddisfazione per la vittoria col Torino - Conte ammette “senza di noi lo scudetto sarebbe già assegnato” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino: le parole del tecnico nerazzurro Splendida vittoria, ieri sera, dell’Inter sul Torino. La squadra di Antonio Conte ha messo al tappeto i granata per 0-3, rimanendo così saldamente in seconda posizione, ad un solo punto dalla Juventus. Grande soddisfazione del tecnico nerazzurro, che ha elogiato i suoi ragazzi: “non potrei non essere soddisfatto, ...

Inter - Mertens potrebbe dire addio al Napoli a giugno : i nerazzurri sarebbero in corsa : L'Inter si sta muovendo non solo per il mercato di gennaio, visto che i nerazzurri starebbero ponendo le basi per muoversi con forza anche la prossima estate, quando potrebbero contare sul tesoretto importante ricavato dalle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan per oltre cento milioni di euro complessivi. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è da sempre attento al mercato degli svincolati, come dimostrato negli scorsi anni alla ...

Inter : nel mirino ci sarebbe Allan - Marotta vorrebbe inserire Vecino nell'operazione : Una delle priorità dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà quella di rinforzare il centrocampo. I nerazzurri hanno mostrato ancora qualche carenza in questa prima parte della stagione nonostante l'ottimo avvio che li vede secondi in classifica con trentuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista. Gli arrivi di Nicolò Barella e Stefano Sensi hanno dato nuova linfa in mediana ma il tecnico, complici gli infortuni, dispone di ...

Inter - sarebbe saltato sul nascere lo scambio con il Genoa tra Pinamonti e Politano : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vogliono assecondare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte, che vuole una rosa più lunga per poter contendere il titolo alla Juventus ed essere competitivi anche in campo europeo. Per potersi muovere in entrata, però, sarà necessario anche fare cassa in uscita viste le esigenze di bilancio, dato che già l'estate scorsa la maggior parte ...

Inter : il club nerazzurro sarebbe su Florenzi - la Roma avrebbe chiesto Esposito : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri devono rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Il tecnico si è fatto sentire dopo la sconfitta subita in Champions League mettendo in evidenza quelle che sono le carenze presenti all'Interno della propria squadra. Sono bastati gli infortuni di Sensi, D'Ambrosio e Sanchez per rendere la coperta fin troppo corta ...

Inter - non ci sarebbe accordo con il Flamengo sulla cifra per la cessione di Gabigol : Gabriel Barbosa continua a far parlare di sé in Brasile. Con la maglia del Flamengo l'attaccante brasiliano continua a segnare ed ha superato anche Zico, avendo raggiunto quota ventidue reti in ventisei partite di campionato. Gabigol, però, si appresta anche a disputare la finale di coppa Libertadores, altra competizione in cui ha fatto la differenza realizzando sette reti in undici presenze. Il suo cartellino continua ad essere di proprietà ...

Inter - Politano potrebbe partire : su di lui ci sarebbe il Genoa : L'Inter dovrebbe essere protagonista della prossima sessione di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. I nerazzurri infatti, oltre a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, dovranno sfoltirla con la partenza di quegli elementi che non si adattano allo scacchiere tattico dell'allenatore salentino. E uno dei giocatori che ha faticato a trovare spazio ...