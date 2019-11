Dentista si fa pagare in base al reddito | per i più poveri cura gratis

Fonte : baritalianews

(Di sabato 30 novembre 2019) A Genova c’è unche andrebbe davvero premiato per la sua correttezza e la sua sensibilità. Lui è il dottor Nicolas Dessypris che ha deciso dire i denti dei suoi pazienti facendosinon sempre con la stessa tariffa ma inale spiega così la sua decisione: «Così come tutti abbiamo diritto di mangiare, tutti abbiamo diritto di avere i denti sani. Il mio lavoro è togliere il mal di denti, e se qualcuno non può permetterselo va aiutato». Nicolas Dessypris che è stato definito anche ilsociale trova scandaloso che la gente più povera non possa farsire e allora ha esibito un cartello fuor dal suo studio dove è scritto così: “Onorari secondo lo stato del bisogno a operai, pensionati, contadini, studenti, artigiani e artisti”. IL, davvero persona umana che fa onore alla sua professione, ha spiegato: «Non si possono farcerte ...

anubi_matt : RT @cardinale_anna: @VivianaDesio ...non possono pagare il ticket delle visite mediche e delle medicine...il dentista dei figli...lo sport… - shardana50 : RT @cardinale_anna: @VivianaDesio ...non possono pagare il ticket delle visite mediche e delle medicine...il dentista dei figli...lo sport… - VivianaDesio : RT @cardinale_anna: @VivianaDesio ...non possono pagare il ticket delle visite mediche e delle medicine...il dentista dei figli...lo sport… -