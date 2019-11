Calendario Europei calcio 2020 | date | programma | orari e tv di tutte le partite

Europei calcio 2020 : i 6 gironi e le 24 partecipanti. Date - Calendario - programma e tabellone : Dal 12 giugno al 12 luglio si disputeranno gli Europei di calcio 2020, evento che per la prima volta nella sua storia sarà itinerante e che non andranno in scena soltanto in uno-due Paesi come accaduto in passato. Alla rassegna continentale parteciperanno 24 Nazionali che sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze si qualificheranno agli ottavi di finale ...

Calcio - Europei 2020 : il Calendario delle partite dell’Italia. Date - orari e programma. Debutto con la Turchia : L’Italia affronterà Svizzera, Turchia e Galles nella fase a gironi degli Europei 2020 di Calcio in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Sarà proprio la nostra Nazionale ad aprire la rassegna continentale visto che giocherà l’incontro inaugurale in programma venerdì 12 giugno (ore 21.00) allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri esordiranno contro la Turchia. I ragazzi di Roberto Mancini vogliono assolutamente qualificarsi agli ...

Calendario Biathlon 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali di Anterselva : La stagione degli sport invernali è definitivamente iniziata e nel prossimo fine settimana anche il Biathlon apre ufficialmente i battenti con la Coppa del Mondo 2019/2020 che alza il proprio sipario per lanciarci verso un nuovo e appassionante inverno. Si riparte per la prima volta con un azzurro (il sesso non fa importanza) chiamato a difendere il titolo, quella Dorothea Wierer che è uscita vincitrice la scorsa stagione dalla serrata ...

Nuoto - Europei vasca corta Glasgow 2019 : date - programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dal 4 all’8 dicembre il Nuoto si esibirà nell’ultima manifestazione del 2019. Saranno gli Europei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna) a chiudere quest’annata. L’Italia, reduce dalla strepitosa rassegna mondiale in vasca lunga, ha voglia di dar seguito ai propri riscontri, confermandosi come una delle selezioni di riferimento del Vecchio Continente. Tradizionalmente, il Bel Paese nella piscina da 25 metri ha fatto un ...

Atletica - Europei 2020 : il Calendario completo. Programma - orari e tv. La guida giorno per giorno : Gli Europei 2020 di Atletica leggera si disputeranno al Charlety Stadium di Parigi (Francia) dal 25 al 30 agosto. La rassegna continentale andrà dunque in scena subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 che sono in Programma dal 22 luglio al 9 agosto, si tratterà di una kermesse tecnicamente di bassa levatura visto che tutti i big avranno dato il loro massimo ai Giochi ma molti atleti punteranno su questa competizione per magari riscattarsi o per ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv. La guida giorno per giorno : Dal 4 all’8 dicembre assisteremo agli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta a Glasgow. Presso la piscina da 25 metri scozzese, le emozioni non mancheranno e gli azzurri vorranno regalarsi emozioni speciali in vista di quel che sarà. Una squadra decisamente numerosa nella quale le punte rispondono tutte presenti: Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Federica Pellegrini, Martina Carraro, ...

Calendario Slittino 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Siamo ormai giunti ufficialmente al nastro di partenza della stagione 2019/2020 dello Slittino. Nel fine settimana la Coppa del Mondo, maschile e femminile, prenderà il via con la immancabile tappa di Igls-Innsbruck, in Austria, prima di nove tappe che si concluderanno a Berchtesgaden-Königssee nel weekend del 29 febbraio-primo marzo 2020. Si annuncia una stagione quanto mai ricca di eventi dato che, oltre alla Coppa del Mondo, vivremo i ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (19 novembre) : Si chiuderà questa sera la finestra della stagione che ha visto impegnate le Nazionali, attraverso le Qualificazioni agli Europei di calcio 2020, con ben dieci partite, ad iniziare dal confronto tra il Belgio di Kevin De Bruyne e Cipro, mentre il Galles se la vedrà con l’Ungheria. L’unico match ad essere visibile in diretta televisiva e streaming sarà invece quello della Germania, opposta all’Irlanda del Nord, in diretta sul ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (18 novembre) : Proseguono senza sosta le Qualificazioni agli Europei di calcio 2020, che quest’oggi emetteranno altri verdetti, con sfide tutte alle ore 20.45, quando l’Italia di Roberto Mancini proverà a confermare il percorso netto, fronteggiando l’Armenia, in diretta televisiva su Rai Uno, ed in streaming su Rai Play. Ricco il piatto delle altre gare, con la Svizzera che ospiterà Gibilterra, mentre nel girone degli azzurri andranno in ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (17 novembre) : Prosegue il cammino delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020, con la giornata di oggi che inizierà alle ore 15, quando il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedrà con il Lussemburgo, contemporaneamente all’impegno casalingo della Serbia, contro l’Ucraina. Alle 18, l’Inghilterra volerà invece in Kosovo, con la Repubblica Ceca che invece affronterà la Bulgaria. Ricco il piatto delle 20.45, in cui la Francia campione ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (16 novembre) : Nuova giornata di grande calcio, con le Qualificazioni agli Europei 2020 che la faranno da padrona in questo sabato, partendo già nel primo pomeriggio, quando la Scozia se la vedrà con Cipro alle ore 15, mentre alle 18 il Galles di Gareth Bale se la vedrà con l’Azerbaigian, in contemporanea con gli impegni esterni di Belgio, Kazakistan e Lettonia, sui campi rispettivamente di Russia, San Marino e Slovenia. Alle 20.45 toccherà invece alla ...

Calendario Europei curling 2019 : orari - palinsesto e dove vederli in tv e streaming. Il programma completo : Sarà la citta di Helsingborg (Svezia) a ospitare gli Europei 2019 di curling in programma dal 16 al 23 novembre, si preannuncia una rassegna continentale davvero scoppiettante e avvincente che durerà per tutta la settimana e a cui parteciperanno le migliori dieci Nazionali per sesso: prima spazio al consueto round robin dove tutte le squadre si affronteranno tra loro, le migliori quattro accederanno poi alle semifinali con l’annessa lotta ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (15 novembre) : Nuova giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben otto partite, a partire dalle ore 18, quando l’Armenia affronterà la Grecia, mentre la Finlandia se la vedrà con il poco temibile Liechtenstein. In contemporanea anche la trasferta delle Isole Faerøerne in Norvegia. Alle 20.45 toccherà dunque all’Italia di Roberto Mancini, che se la vedrà con la Bosnia Erzegovina, nel match ...

Curling - Europei 2019 : il Calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - tv - orari e streaming : L’Italia maschile parteciperà agli Europei 2019 di Curling che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, la nostra Nazionale si presenterà sul ghiaccio con grandi ambizioni dopo la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa e l’obiettivo è quello di cercare di ripetere quello storico risultato col sogno magari di fare ancora meglio. Gli azzurri affronteranno le altre nove squadre in un round robin tutti contro ...