Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) E’ un lucidoquello che si è presentato quest’oggi ai microfoni dei giornalisti presenti, dopo il primo giorno di prove libere del GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Il pilota della Ferrari, assente ieri per la nascita del terzo figlio nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend, ha analizzato il quarto crono odierno, le difficoltà della macchina in curva, chiarendo anche e soprattutto come ormai la vicenda legata all’incidente di Interlagos () con il compagno di squadra sia ormai un“Il crash in? Inutile tornarci. Abbiamo parlato io e Charles (Leclerc ndr.) e ci siamo confrontati con Mattia (Binotto ndr.). Ovviamente, nessuno di noi può essere contento dell’esito e siamo consapevoli che questi episodi non dovranno ripetersi. Parlando di oggi, in generale, la macchina ha ...

OA_Sport : Sebastian Vettel F1, GP Abu Dhabi 2019: “L’incidente in Brasile è un capitolo chiuso, surriscaldiamo le gomme nel t… - sebavettels : RT @ansiogenaaf: 'No Satan fucking Friday' Giustamente ora che ha 3 bimbi che lo guardano da casa, Sebastian Vettel ha deciso che se deve… - sebavettels : RT @GGiglio99: Buongiorno a tutti, oggi è 29 novembre, vi ricordo che esattamente 5 anni va Sebastian Vettel guidò per la prima volta la Fe… -