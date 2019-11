Quest’anno l’influenza in Italia è partita in anticipo

Fonte : wired

(Di venerdì 29 novembre 2019) (foto: Getty Images) Oltre 167mila nuovi casi nell’ultima settimana.2019-2020 è già arrivata nel nostro Paese e ha costretto a letto 642mila persone. La fascia d’età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni, soprattutto in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Come scamparla? Vaccinandosi, innanzitutto. Ma utili consigli di prevenzione si trovano anche sul sito del ministero della Salute. Come di consueto l’attività delle reti di sorveglianza sul territorio ènella 42esima settimana dell’anno e terminerà nella 17esima del 2020. I dati fino a questo momento disponibili indicano che nell’ultima settimana di rilevamento (18-24 novembre) i nuovi casi di influenza sono stati 167mila, per un totale dall’inizio della sorveglianza di 642mila persone colpite dai virus. Numeri leggermente più alti di quelli dello stesso periodo dell’anno passato, che ...

_Sofia_1992 : Quest'anno, per la prima volta, sono soddisfatta dell'acquisto fatto con gli sconti del Black Friday. Ho l'influenz… - poggio_maurizio : @sergio63cm @IlCastiga @pfmajorino @GDF @gualtierieurope @DeutscheBank no ho fatto l'antinfluenzale apposta per non… - federicafarinel : L'influenza di quest'anno non è grave. Inizia con una settimana di dolori muscolari e raffreddore, poi prosegue co… -