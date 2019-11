Milano - mille studenti in corteo per il Clima : “Dalla politica solo spot - nessun provvedimento efficace. Decreto Clima? Svuotato” : “Non possiamo accontentarci delle parole mentre le emissioni di Co2 continuano ad aumentare. Adesso servono fatti”. È questo l’appello dei ragazzi, circa un migliaio, di Fridays for Future che oggi sono scesi in piazza a Milano per il quarto sciopero globale per il clima. Il corteo, con cartelli e maschere, è partito da piazza Cairoli e si è snodato per le vie del centro.“A oggi il Decreto clima è stato svuotato dei suoi contenuti più ...

Clima - studenti in piazza per i Fridays for Future : manifestazioni in Italia e nel Mondo [FOTO] : Fridays For Future torna in piazza in tutto il Mondo. Sono in programma e in corso manifestazioni per l’ambiente anche in centinaia di città Italiane. E’ il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre è stata scelta in risposta al Black Friday e anche perché il 2 dicembre si apre a Madrid l’annuale conferenza sul Clima ...

Clima - Fridays for Future : gli studenti tornano in piazza : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link aderiscono al quarto sciopero globale per il Clima: oggi è in programma la partecipazione ai cortei in centinaia di città e decine di iniziative negli atenei. Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, spiega: “Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento Climatico. Il Black Friday è il ...

Festa dell’Orto in Condotta : 21mila studenti di 860 classi in azione contro la crisi Climatica : Dieci azioni amiche del clima strettamente legate al cibo e all’orto, piccole accortezze da sperimentare a scuola per una settimana attraverso le attività didattiche e il gioco, che possono diventare una pratica quotidiana per tutto l’anno, anche a casa. È questo l’invito all’azione che Slow Food ha rivolto ai 21 mila studenti, dai 3 ai 14 anni, di 860 classi appartenenti a circa 250 plessi in tutta Italia in occasione della Festa dell’Orto in ...