Alessandro Quarta e Giuseppe Magagnino al Best Of Barone | da Red Ronnie vince la bellezza

Al Best Of Barone di Red Ronnie Dolcenera e Alessandro Quarta insieme per il brano Fino A Domani : Come lo stesso Red Ronnie scrive quando presenta la puntata del Barone Rosso del 25 novembre, quando gli artisti arrivano nel suo format sanno sempre offrire emozioni inedite: è il caso di Dolcenera e Alessandro Quarta. La prima è l'eterna ragazza che vive in funzione della sua musica, con un impegno che non si riduce solamente al diletto e all'arte ma si declina anche nell'attivismo: il suo brano Amaremare è oggi manifesto di Greenpeace, un ...

Barone Rosso 25 novembre : Dolcenera - Alessandro Quarta - Stragà e Andrea Castelfranato : https://youtu.be/yV1OLeuctD4 Ogni volta che termina una diretta del Barone Rosso ci diciamo “Splendida. Non potremo mai fare un’altra puntata così bella”. E invece… ogni lunedì sera accade qualcosa di speciale. Gli artisti famosi ci appaiono diversi. Quelli che non conosciamo finiscono per incuriosirci. Stasera arriveranno: Dolcenera, Alessandro Quarta, STRAGA’ e Andrea Castelfranato La diretta inizierà poco prima delle 21 e durerà ...