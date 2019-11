Gylt è la prima esclusiva di Google Stadia ma quali sono i voti delle recensioni

Fonte : eurogamer

(Di martedì 26 novembre 2019) Il lancio di, il servizio streaming della grande G, è stato sfortunatamente oscurato da una serie di problemi, sia di natura tecnica, come l'assenza dei promessi 4K/60FPS per tutti i titoli, sia di natura logistica, con molti utenti che ancora non hanno ricevuto l'accesso per il servizio nonostante il pre-order.Con tutto questo polverone, è facile lasciarsi sfuggire un piccolo dettaglio piuttosto importante:è arrivata sul mercato con un titolo esclusivo, non disponibile altrove. Si tratta di, titolo indipendente dalle tinte horror, sviluppato da Tequila Works, già responsabili dell'ottimo RiME.Leggi altro...

