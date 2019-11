Diabete | controllo metabolico per evitare complicanze

Diabete - controllo metabolico per prevenire complicanze : Diabete di tipo 2, un buon controllo metabolico per prevenire le complicanze . “ Diabete : la nuova frontiera dell’efficacia” il 2 dicembre a Milano

Diabete di tipo 2 : farmaco per il controllo della glicemia ottiene la rimborsabilità in Italia : Da oggi, nel nostro Paese, i pazienti con Diabete di tipo 2 hanno a disposizione una nuova opzione terapeutica orale, in grado di offrire non solo un efficace controllo glicemico, ma anche di unire protezione e sicurezza cardiovascolare. È stata, infatti, concessa dall’Agenzia Italiana del farmaco la rimborsabilità all’associazione empagliflozin/linagliptin come terapia nella popolazione adulta con Diabete di tipo 2. Frutto dell’Alleanza in ...