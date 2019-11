Contrabbando di gasolio | sequestrato un distributore e un furgone

Oltre 10mila litri di gasolio di Contrabbando : il traffico ad Altamura : Maria Girardi Il titolare dell'impresa non è stato in grado di giustificare in alcun modo la disponibilità del carburante Nell'ambito del piano di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere traffici illeciti i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Altamura (Comune in provincia di Bari) hanno concluso un'operazione di servizio a contrasto del contrabbando di prodotti petroliferi. Sono stati sequestrati ...