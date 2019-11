Chiusa la A26 Genova è isolata

I pm : verifiche su due viadotti - Chiusa l’A26 per Genova. Liguria isolata | Mappa : La decisione di Autostrade dopo le comunicazioni della Procura di Genova sulle perizie effettuate sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud

Inchiesta sui viadotti : Chiusa l'A26 a Genova : "Ponti a rischio rovina". Toti : "Siamo tornati agli anni '30" : La decisione presa per le pessime condizioni del Pecetti e del Fado. Il capoluogo ligure è isolato. Tutti i consigli e le alternative per la viabilità. Adp: "Il Porto in queste condizioni non può resistere più di una settimana". Autostrade: "Proveremo a riaprire domani almeno una...

