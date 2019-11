Black Friday 2019 | attenzione ad attacchi hacker e phishing

5 modi per approfittare al massimo del Black Friday : Secondo le stime del Codacons, quest’anno un regalo di Natale su tre verrà acquistato durante il Black Friday. Il cosiddetto “venerdì nero”, infatti, non è amato solo dagli appassionati di shopping, ma è un appuntamento attesissimo anche da molti italiani che vogliono pianificare in modo consapevole le spese e avvantaggiarsi in vista del Natale. Quest’anno cadrà il 29 novembre e ...

Black Friday Tecnologia : le migliori offerte su smartphone - Tv - videogiochi e tanto altro ancora : Cellulari, soundbar, Apple Watch, telecamere e tanti altri prodotti scontati su Amazon per la settimana del Black Friday

Smartphone 200 euro : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone 200 euro sul mercato. La fascia dei device sui 200 euro è ancora una fascia bassa, ma negli ultimi anni tantissime aziende hanno puntato a leggi di più...

I consigli di sicurezza informatica di Kaspersky per affrontare con serenità Black Friday e Cyber Monday : Kaspersky, una delle società di riferimento nel settore della sicurezza informatica, ha realizzato uno studio che conferma l’incremento dei rischi online durante la settimana del Black Friday e Cyber Monday. Non solo gli attacchi all’e-commerce che prendono di mira i clienti “sono aumentati del 15% rispetto allo scorso anno”, ma è evidente che in un periodo di sconti e promozioni aumenta l’esposizione a ogni genere ...

Il Black Friday 2019 di MediaWorld inizia oggi : ci sono già tante ottime offerte attive : Per il Black Friday, MediaWorld lancia la promozione “Facciamo Neri i Prezzi”: partirà ufficialmente il 28 novembre, ma tante offerte sono già attive. L'articolo Il Black Friday 2019 di MediaWorld inizia oggi: ci sono già tante ottime offerte attive proviene da TuttoAndroid.

Black Friday : gli italiani spendono 1 - 3 miliardi : Secondo le stime PoliMi: +25% sul 2018. Il 40% degli acquisti via smartphone. Kaspersky: 15% aumento dei cyberattacchi

Inizio settimana Black Friday Amazon : il 25 novembre con Huawei P30 Pro e iPhone XR : Inizia ufficialmente la settimana del Black Friday Amazon oggi 25 novembre, con un quantitativo di offerte uniche nel loro genere. Avete provveduto a ricaricare le vostre carte di credito? Non fatevi trovare impreparati: il saldo a disposizione dovrà essere sufficiente a comprire le spese dei prodotti su cui metterete gli occhi. Che ne direste del Huawei P30 Pro a 631,20 euro? Il telefono è contrassegnato dall'etichetta 'Amazon's Choice', ed ...

Le migliori offerte del Black Friday per la casa : Il conto alla rovescia è iniziato, anche quest’anno il Black Friday è tornato. Amazon ha pensato di offrire a tutti i suoi...

Black Friday : ecco le offerte di Mediaworld per PlayStation VR e Xbox One : Ci avviciniamo a grandi passi al caldissimo periodo del Black Friday, dove sarete in grado di mettere le mani su tantissimi prodotti di elettronica e tecnologia.Il Black Friday inizierà ufficialmente il 28 novembre, ma alcune note catene stanno già presentando le loro promozioni. Come nel caso di Mediaworld.Da oggi 25 novembre, fino al 27 novembre, Mediaworld lancia le sue offerte anticipate che riguardano il visore VR di PlayStation, Xbox One e ...

Le migliori fotocamere Reflex da comprare per il Black Friday : In questa guida d’acquisto sempre aggiornata vi mostreremo quali sono le migliori fotocamere Reflex disponibili all’acquisto. Questi dispositivi – utilizzati sia dai neofiti che dai più esperti – sono molto apprezzati per la loro qualità e leggi di più...

Gli sconti del Black Friday di oggi su Amazon : Oltre alla moka col cappello da alpino, ci sono trapani, un modello Silk-épil e due spazzolini elettrici

Black Friday e offerte - la truffa è dietro l’angolo : Il Black Friday arriva il 29 novembre. Il 2 dicembre sarà, invece, il. Cyber Monday. Mentre si avvicina il venerdì nero su Internet e nei negozi impazzano le offerte. Ma è tutto oro quello che luccica? È già iniziata la settimana del Black Friday, dal 22 al 29 novembre, nei negozi online e nei negozi fisici si possono trovare tante offerte e sconti anche se, ufficialmente, il venerdì nero si festeggia in un solo giorno. Da tre giorni è comunque ...

ASUS lancia la Black Weeks e sconta gli smartphone più apprezzati per il Black Friday : In occasione del Black Friday ASUS lancia l'iniziativa promozionale Black Weeks scontando i suoi smartphone Android più apprezzati: ecco le offerte su ASUS ZenFone 5Z, ZenFone 6, ZenFone 6 Edition 30 e ROG Phone. L'articolo ASUS lancia la Black Weeks e sconta gli smartphone più apprezzati per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Anteprime offerte Black Friday Mediaworld dal 25 novembre : sconti da capogiro sui Samsung : Iniziano in anticipo le offerte Black Friday Mediaworld. Senza aspettare il prossimo venerdì 29 novembre, tradizionalmente indicato come il venerdì nero dello shopping, la catena di elettronica parte già questo lunedì con promozioni davvero interessanti per la categoria smartphone. Come raccontato pure nel weekend, le offerte Black Friday Mediaworld vere e proprie partiranno giovedì 28 novembre, sia nei negozi fisici che online. Ciò non ...