Assange | appello dei medici | «Rischia di morire in carcere»

Julian Assange rischia di morire in carcere - appello di 60 medici : "Servono cure urgenti" : Un gruppo di oltre 60 medici di diverse nazionalità, attraverso una lettera aperta, chiede una assistenza sanitaria adeguata per il fondatore di Wikileaks rinchiuso in carcere in Gran Bretagna. "Nutriamo serie preoccupazioni riguardo all'idoneità del signor Assange ad affrontare un processo nel febbraio 2020" spiegano i dottori chiedendo un trasferimento in un ospedale per le cure necessarie.