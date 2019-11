Di Maio | attacco frontale a Salvini | Mendica voti | è come Berlusconi

Luigi Di Maio - l'attacco di Lombardi : "Il capo politico è fallito - ora su Rousseau decidiamo con chi allearci" : E' stato un "fallimento", bisogna prenderne atto. Luigi Di Maio in primis. "Usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi", tuona Roberta Lombardi in un durissimo post su Facebook in cui peraltro chiede che siano gli attivisti di Emilia Romagna e Calabria a decidere se il M5s de

Di Maio all'attacco di Italia Viva Manovra - il governo ai ferri corti : Altissima tensione nella maggioranza sulla Legge di Bilancio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna ad ammonire gli alleati di governo e in particolare i renziani di Italia Viva: "C’è qualcuno che deve avercela con i pensionati e con l’ambiente. Continuo a sentire... Segui su affarItaliani.it

M5s - Di Maio : “Chi vuole trasformare il Movimento in un partito se ne vada”. Poi l’attacco a Salvini : “Chieda scusa a Ilaria Cucchi” : “Il Movimento non è un partito, e non lo diventerà mai. Chi lo vuole trasformare in partito se ne vada“. A dirlo, in diretta su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Che poi, riferendosi alle parole di Matteo Salvini su Stefano Cucchi pronunciate a Bologna (“la droga fa sempre male”), ha detto: “Meglio chiedere scusa”. L'articolo M5s, Di Maio: “Chi vuole trasformare il Movimento in un ...

Iraq - Di Maio : Isis rivendica l'attacco - Italia non indietreggia : Iraq, Di Maio: "L'Isis ha appena rivendicato l'attentato in Iraq contro i nostri cinque militari, ai quali mando nuovamente la vicinanza del Governo

Di Maio all'attacco : "Ora ho capito perché la Lega difendeva Arcelor - avevano investito" : “Ogni volta che io provavo a essere duro, la Lega si schierava con Arcelor. Ora ho capito perché: hanno investito in Arcelor e stanno battagliando ancora per la multinazionale e non per i lavoratori. Abbiamo smascherato il finto sovranismo. Abbiamo gli unici sovranisti al mondo che perorano le battaglie delle multinazionali anziché i cittadini e i lavoratori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s, Luigi ...

Renzi all'attacco - Di Maio e il Pd blindano Giuseppe Conte : «O lui - o il voto» : Nel giorno in cui la legge di bilancio riceve la bollinatura della Ragioneria dello Stato e sale al Quirinale per poi approdare alle Camere, volano gli stracci in maggioranza. Non solo sulle misure...

Umbria : Cancelleri - 'M5S deve ritrovare umiltà e unità ma non è un attacco a Di Maio' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Come ad ogni elezione, anche stavolta è già partito il valzer di opinioni e opinionisti, che non aggiungono nulla di qualificato e qualificante al momento, è solo bassa ricerca di chi ha sbagliato cosa. Qualcuno la chiama cronaca, per me è un’inutile perdita di tempo,

Elezioni Umbria - l’attacco di Salvini “la vittoria la dedicherò a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio!” : Senza mezze parole e senza mezzi termini. Matteo Salvini ha attaccato i suoi nemici giurati affermando che la vittoria in Umbria la dedicherà a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio. Poi il leader leghista ha parlato della valenza politica dell’elezione in Umbria: “Se vuoi negare il valore politico nazionale di un’elezione, non porti lì il presidente del Consiglio». Matteo Salvini ha voluto anche parlare della presenza in Umbria ...

Siria - Di Maio : “Attacco della Turchia rischia di vanificare i risultati della lotta contro l’Isis” : L'attacco della Turchia nel Nord della Siria è stato condannato dal presidente del Consiglio Conte e dal ministro degli Esteri Di Maio: "Azioni unilaterali rischiano solo di pregiudicare i risultati raggiunti nella lotta contro la minaccia terroristica, a cui l'Italia ha dato un significativo contributo nell'ambito della Coalizione anti-Daesh e destabilizzare la situazione sul terreno".Continua a leggere

M5S - i dissidenti lanciano la Carta di Firenze : attacco a Di Maio e Casaleggio : Gli auguri di Grillo: «Il Movimento si è stampato nella realtà». L’ex comico benevolo con Zingaretti («Il buon zeppola») e feroce con la Lega di Salvini: «Felice che i buzzurri si siano ben delimitati»

Matteo Salvini - l'attacco in privato : "Luigi Di Maio con me ha un problema psicologico" : "Un problema psicologico" con Matteo Salvini. Sarebbe questo il motivo per cui da settimane Luigi Di Maio evita accuratamente ogni confronto con il leader della Lega, ed è stato lo stesso Salvini a confidarlo ai suoi collaboratori stando a un retroscena del Corriere della Sera. Dopo lo scontro indir