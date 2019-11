Conte | “Il governo non cadrà | ma basta con le liti Avanti con un cronoprogramma di

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “Il governo Conte balla sul Titanic. Se cade Salvini riscrive la Costituzione” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio un commento sulla cena convocata dal premier Giuseppe Conte per distendere un po’ gli animi, durante la quale proprio Conte pare abbia detto: “Chissà se supereremo gennaio”. “Ridevano tutti, io non ho capito che cazzo avessero da ridere questi con la situazione ...

Sconcerti : “Il calcio inglese è il più bello del mondo per la velocità - Conte e Sarri sono durati tre anni in due” : Non è un problema atletico, non è una questione tattica. E’ la tecnica. Il calcio inglese è il migliore del mondo perché hanno calamitato i migliori, i più bravi, i più veloci. Mario Sconcerti non parla di velocità pura, ma proprio di abilità nel gestire il pallone, nel farlo girare vorticosamente, nel controllarlo. In un editoriale sul Corriere della Sera Sconcerti risponde alla domanda: perché Liverpool-City è la partita più bella del ...

Maltempo - Conte : “Il governo c’è - è vicino a Venezia e ai veneziani” : “Il disastro che ha colpito Venezia è un colpo al cuore del nostro Paese. Fa male vedere la città così danneggiata, il suo patrimonio artistico compromesso, le sue attività commerciali in ginocchio. Alle autorità e alle Istituzioni locali che ho incontrato questo pomeriggio ho dato un segnale chiaro: il governo c’è. È vicino a Venezia e ai Veneziani”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook. ...

Inter - Conte in conferenza : “Il mio non è stato uno sfogo ma una critica costruttiva” : “Bisognerà affrontare il Verona con grande attenzione, sapendo che si tratta di una squadra in salute che corre, pressa e dovremo essere preparati ad affrontare questa situazione. Non sarà una gara semplice”. Parla così in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Verona, il tecnico nerazzurro Antonio Conte. “Dovremo essere bravi a smaltire la sconfitta di Dortmund. Anche eliminare in fretta le scorie di una delusione fa ...

Ulivieri : “Il discorso di Conte? Non è frutto dell’arrabbiatura. Se l’è preparato” : Nell’intervista pubblicata dal Corriere dello Sport, Renzo Ulivieri si sofferma anche sullo sfogo di Antonio Conte contro l’Inter, nel post partita di Champions di martedì. Ulivieri esclude che le dure accuse lanciate alla società siano state conseguenza all’arrabbiatura per la partita. “Se l’è preparato. Persona intelligente, sa quello che dice”. Per capire cosa voleva dire bisognerebbe sapere cosa la società nerazzurra sta chiedendo al ...

Formula 1 - Leclerc Contento a metà : “il quarto posto non ci soddisfa - ma se penso a cosa mi è successo…” : Il pilota monegasco ha analizzato l’esito delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, chiuse al quarto posto ad un decimo di distanza da Bottas quarto posto per Charles Leclerc al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, un risultato non proprio esaltante per il monegasco, costretto ad accontentarsi della seconda fila. photo4/Lapresse A condizionare il giovane pilota ferrarista è il vecchio motore montato dopo la rottura ...

Bologna-Inter - Conte applaude i nerazzurri : “il gol subito ci poteva ammazzare - bravi a reagire” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato la vittoria ottenuta a Bologna, applaudendo i propri ragazzi per la reazione avuta dopo il gol di Soriano L’Inter vince e passa anche a Bologna, salendo momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del derby di questa sera tra Torino e Juventus. Prestazione solida dei nerazzurri, riusciti a ribaltare lo svantaggio firmato Soriano, piazzando l’1-2 con Romelu ...

Inter - Vidal fa l’occhiolino ai nerazzurri : “il salto di qualità l’ho fatto con Conte - con lui anni bellissimi” : Il centrocampista cileno continua a non trovare spazio nel Barcellona, una situazione che potrebbe fare al caso dell’Inter Arturo Vidal continua a rimanere ai margini del Barcellona, poca fiducia da parte di Valverde e molte panchine collezionate in stagione, che spingono il cileno sempre più lontano dalla Spagna. Gianluca Checchi/LaPresse L’obiettivo dell’ex Juve è quello di aumentare il proprio minutaggio, ma risulta ...

Leopolda 10 - Boschi : “Il Pd è diventato il partito delle tasse. Asse Di Maio-Renzi? Nessuno vuole ostacolare Conte” : “Il Pd sta diventando il partito delle tAsse“, mentre “noi non siamo il partito delle tAsse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un Asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i ...

Giuseppe Conte : “Il problema dei flussi migratori deve essere priorità della cassa comune europea” : Al secondo giorno di Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha parlato solo di flussi migratori, ma anche di turchia, dell'allargamento dell'Unione ad Albania e Macedonia e della manovra economica che è tornata ad essere tema di discussione sulla scena nazionale. "Quello che voglio chiarire è questo: non bisogna perdere di vista l’ampio disegno riformatore: avremo un fisco equo ed efficiente in cui tutti pagheranno, ma ...

Allargamento Ue - Conte : “Il nulla di fatto? Su Albania e Macedonia errore storico” : “Un errore storico”. Così il premier Giuseppe Conte ha definito il nulla di fatto sul processo di Allargamento ad Albania e Macedonia del Nord. “E’ andata male”, ha detto Conte spiegando che “non era necessario aprire, sarebbe bastato avviare la procedura. E’ stato un errore storico. Sono molto vicino all’Albania e alla Macedonia del Nord”. L'articolo Allargamento Ue, Conte: “Il nulla di ...

Moggi : “Il mio rimprovero a Conte ai tempi del Siena gli fece spiccare il volo” : Su Libero Luciano Moggi scrive del derby di stasera tra Inter e Juve e soprattutto di Antonio Conte, ex juventino oggi sulla panchina nerazzurra. Il derby d’Italia, come lo definì Gianni Brera, è cambiato molto negli anni. Soprattutto quando Calciopoli ha fatto passare l’egemonia “dalle salde mani juventine a quelle tremolanti interiste” Ma dopo un breve periodo di supremazia che permise all’Inter di fare il Triplete ...

VIDEO Calcio - Antonio Conte : “Il Barcellona è forte anche senza Lionel Messi” : Vigilia di Champions League in casa Inter: Antonio Conte ha parlato come di consueto in conferenza stampa al Camp Nou, a poche ore dal big match in casa del Barcellona. Tiene banco la possibile assenza di Lionel Messi, ma il tecnico nerazzurro è lapidario: “Con o senza l’argentino cambia poco”. LA VIDEOINTERVISTA AD Antonio Conte roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...