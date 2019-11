Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 23 novembre 2019)sulex: all'indomani della riunione a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e altri esponenti di governo,assicura che ora le "discussioni continueranno con l'di raggiungere al piu'unper una produzione sostenibile di acciaio a Taranto". Un incontro che AmInvestco, in una nota diffusa in tarda mattinata, ha definito "costruttivo". Ieri il premier, dopo colloqui durati oltre quattro ore con Lakshimi Mittal e il figlio Aditya, proprietari del colosso siderurgico, ha annunciato che il governo e' pronto ad adoperarsi per rinviare il processo all'azienda a condizione pero' che venga garantita la produzione e il normale funzionamento degli impianti a Taranto.Soddisfatto Paolo Gentiloni, il prossimo commissario europeo per gli Affari economici e monetari: "Il governo sta facendo bene a fare ogni sforzo per costringere ...

ilfogliettone : Schiarita sul nodo ex Ilva, per ArcelorMittal obiettivo accordo al piu' presto - - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - oggi ancora molte nubi con piogge sparse, più frequenti sulla costa e sulle zone meridionali. Domani qua… - Publiacqua : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - oggi ancora molte nubi con piogge sparse, più frequenti sulla costa e sulle zone meridionali. Domani qua… -