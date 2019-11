Di Maio | “Da conflitto di interessi a salario minimo | faremo road map col Pd

M5s - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. E insieme al Pd : “Da gennaio contratto di governo” : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...

Regionali - Di Maio : “Da iscritti segnale forte - correremo da soli in E.Romagna e Calabria” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, come deciso dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, parla di un mandato "chiaro e fortissimo" e annuncia che i 5 Stelle correranno da soli in entrambe le regioni, dicendo addio a possibili alleanze con il Pd o con altre liste.Continua a leggere

Ex Ilva - Salvini : “Da Conte - Di Maio e Renzi lacrime di coccodrillo - sono irresponsabili” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Lady Radio ha attaccato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che alcuni giorni fa aveva incontrato gli operai dell'ex Ilva. "Poteva pensarci prima di mettere a rischio il futuro di una città e di migliaia di lavoratori", ha detto Salvini che ha quindi giudicato quelle di Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi come "lacrime di coccodrillo".Continua a leggere

Arisa attacca Mara Maionchi : “Datti una regolata quando parli della mia canzone” - poi cancella tutto. La Maionchi a FqMagazine : “Dispiaciuta” : Domenica movimentata per Arisa. La cantautrice ha pubblicato ieri un paio di stories su Instagram, in cui replica a Mara Maionchi. Il giudice di “X Factor”, commentando lo scorso 31 ottobre la performance, sulle note de “La Notte”, di Lorenzo della squadra Under Uomini di Malika, ha definito il brano: “Una canzone perfetta per una donna depressa”. La cantante de “La notte”, seconda classificata al Festival di Sanremo nel 2012, ha scritto sulle ...

