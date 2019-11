Verona | la Corte d’Appello decide per la sospensione della chiusura della Curva

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Negli ultimi minuti laSportiva d’Appello NazionaleFigc ha disposto un supplemento istruttorio e nelle more ha sospeso la sanzione per quanto riguarda il ricorso presentato dalsulladel settore Poltrone Est per la sfida contro la Fiorentina. E’ quanto comunicato dal club gialloblù attraverso una nota ufficiale, inizialmente il giudice sportivo aveva deciso ladel settore per i cori contro Balotelli. “E’ un provvedimento ragionevole che ci soddisfa: siamo riusciti con grande impegno e determinazione, in un momento molto delicato, come facilmente comprensibile a tutti, ad evidenziare minuziosamente all’Organo Giudicante le varie incongruenze emerse dall’analisi degli atti ufficiali di gara, ora meritevoli di approfondimento, soprattutto in merito all’assoluta ingiustizia di colpevolizzare un intero ...

EmiIians : RT @ClaudioTrabona: La corte sportiva d'appello nazionale della #Figc ha sospeso la chiusura del settore Poltrone Est dello stadio Bentegod… - zazoomblog : Balotelli cacciato dallallenamento: tensione a Brescia. E la corte Figc sospende la chiusura della curva del Verona… - magicaGrmente22 : RT @Gazzetta_it: Cori contro #Balotelli, la Corte d'Appello sospende la chiusura della curva del #Verona -