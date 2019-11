Gratteri | “Salvini? Ha perso troppo tempo a parlare di immigrazione e di rapine nelle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Il ministro dell’Interno può fare poco sul momento, ma può chiedere al ministro dell’Economia di farsi dare più soldi per indire concorsi per poliziotti, carabinieri, finanzieri, polizia penitenziaria e vigili del fuoco“. Sono le parole del Procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola, nel corso di “Otto e Mezzo” (La7), rispondendo a una domanda della conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede se è cambiato qualcosa con la nuova ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nella lotta contro le mafie e la criminalità organizzata. Il magistrato replica che non è cambiato nulla dal precedente governo con Salvini al Viminale e spiega: “Maledettamente nel 2010 qualcuno ha bloccato le assunzioniforze dell’ordine e oggi siamo alla canna del gas, anche per colpa di quota 100. Abbiamo dei buchi spaventosipiante organiche, ...

