Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un’si è verificata per causa ancora da accertare indie polveri piriche adi, in provincia di Messina. Dalle prime informazioni dei vigili del fuoco l’incidente è avvenuto a Femmina Morta. Ci sono alcuni, persone che si trovavano all’interno della casamatta. Le persone che mancano all’appello, secondo le fonti dei soccorritori, sono 5, tutte persone che lavoravano nel. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. L'articolodiin undid’artificio: 5proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : #Messina Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo fonti locali ci sarebber… - UglCatania : Ancora una maledetta tragedia nel mondo della pirotecnia nazionale! Una preghiera per le vittime e per i loro paren… - Noovyis : (Barcellona Pozzo di Gotto, esplosione in un deposito di fuochi d’artificio: 5 dispersi) Playhitmusic - -