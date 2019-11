Una guru della cybersecurity ti spiega la sicurezza informatica

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) Data breach, data leak, attacchi malware con richiesta di riscatto: i tempi si sono fatti complicati e la cyberormai da tempo non è più un tema laterale da lasciare agli esperti: diventare più consapevole in materia è una necessità per tutti. In questo video, l’esperta Amanda Rousseau (ah, che coincidenza) aka Malware Unicorn, si confronta con utenti sconosciuti di Twitter che vogliono capire meglio il complesso argomento. C’è chi si chiede che senso abbiano ancora le password in un mondo dove gli hacker sanno tutto di noi (vabbè, dai, non esageriamo). Rousseau la mette in prospettiva, e ricorda che le password sono un male necessario – e bisogna piuttosto fare attenzione a cosa lasciamo in circolo online a ogni nostro passaggio. Un altro utente invece chiede consigli per diventare un penetration tester – cioè chi valuta ladi un sistema informatico – e ...

