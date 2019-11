Anci | Decaro rieletto presidente | “Non saremo mai un partito né avremo un colore politico”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Fa il bis Antonio. L’Associazione nazionale comuni italiani lo hadurante l’assemblea dei sindaci riuniti ad Arezzo. “Siamo un gruppo di amministratori straordinari – ha spiegato il sindaco di Bari durante il suo discorso post elezione, avvenuta per acclamazione – un’assemblea straordinaria in un momento in cui la politica nazionale si divide e alza la voce per rappresentare parte. Noi siamo uniti perchénon sarà mai un, ma una comunità, la comunità delle comunità, cioè riunisce tutti quelli che si occupano della cura dei cittadini”. E aggiunge: “Siamo senzapolitico perché uno non basta, ce ne vogliono tre: il bianco il rosso e il verde della fascia triche indossiamo”. E poi chiede a Parlamento e governo un maggior dialogo: “Questi sono giorni in cui si discute della manovra ...

ParoleOstili : NEWS ?? | Il Presidente @comuni_anci, @Antonio_Decaro, invita ufficialmente i colleghi ad aderire al nostro Manifest… - nzingaretti : Un abbraccio fortissimo e auguri ad Antonio Decaro, ottimo sindaco, riconfermato alla guida di @comuni_anci. Bellissima notizia! - lucianonobili : Un abbraccio e un grande in bocca al lupo ad @Antonio_Decaro, appena rieletto alla guida di @comuni_anci. I comuni… -