Le tre F della felicità | fatica | fallimento e figli

Maltempo Roma : oltre 150 interventi delle pattuglie della polizia locale : Ammontano ad oltre 150 gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale in seguito all’ondata di Maltempo, caratterizzata da forte vento e piogge intense, che sta colpendo la città in queste ore. Principali attività hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate da allagamenti, con chiusure temporanee delle vie quando necessario. Rafforzati i servizi di viabilità per agevolare il più possibile ...

Fiorello con Viva RaiPlay supera ascolti streaming della Champions : Fiorello vince la sfida: portare uno show con contenuto originale per la prima volta su una piattaforma digitale. Ieri (dato registrato fino alle 23,59 anche per fruizione on demand) il varietà Viva RaiPlay! (compresa l’anteprima Aspettando VivaRaiPlay!) ha generato oltre 850 mila visualizzazioni. Il 72% delle visualizzazioni provengono da App e App TV. Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale se si tiene conto ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Venerdì 15 : allarme ROSSO al Nord/Est - arancione anche sull’alto Tirreno e giallo in altre 7 Regioni. I bollettini : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura atlantica, raggiungerà oggi il nostro paese, portando condizioni di generale maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione domani alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul Nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo - stasera inizia la prima grande NEVICATA della stagione al Nord : maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia già flagellata dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione in molte zone del Sud e la tragedia dell’acqua alta a Venezia. Dopo una breve pausa, la nuova ondata di maltempo inizierà dal pomeriggio di oggi, Giovedì 14 Novembre, a partire dal Nord/Ovest. Intanto è una notte molto fredda al Nord, con le prime gelate ...

Oltre la soglia : stasera la seconda puntata della serie con Gabriella Pession : Secondo appuntamento con la nuova serie medical di Canale 5 che vede protagonista Gabriella Pession.

Napoli - domani riaprono le tre corsie della Tangenziale : “domani mattina alle 6:00 riaprono su entrambe le direzioni di marcia, ad eccezione dei mezzi pesanti, le tre corsie del viadotto Capodichino della Tangenziale di Napoli”. Lo annuncia sui suoi social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, sottolineando il pressing di Palazzo San Giacomo sulla società di gestione: “Siamo stati con il fiato sul collo, non abbiamo mollato un secondo”. Ora le fasi successive degli ...

Pete Doherty è stato condannato a tre mesi con sospensione della pena per violenza e stato di ebbrezza : A seguito delle 48 ore bollenti che lo hanno visto alle prese con la legge francese, Pete Doherty è stato condannato a tre mesi di reclusione con sospensione della pena. Nella capitale francese il leader dei Libertines e dei Babyshambles ha dovuto affrontare per due volte un arresto a seguito di due episodi distinti. L'8 novembre era stato fermato mentre acquistava cocaina nel quartiere Pigalle alle 3 del mattino. 48 ore dopo, per ...

Acqua alta oltre un metro nella cripta della Basilica di San Marco : le immagini dall'interno : Stando alle prime verifiche, potrebbero essere molto gravi i danni provocati dall’Acqua alta alla Basilica di San Marco, capolavoro artistico di Venezia. Le immagini mostrano una situazione drammatica: la cripta della Basilica è stata sommersa ed il patrimonio artistico e culturale al suo interno rischia di essere danneggiato. Dalla polizia municipale si apprende inoltre che, nel momento di picco di marea (187 cm), si misuravano ...

Diabete tipo 2 : la maggior parte dei casi potrebbero essere evitati - 2 i cardini della prevenzione : ‘Diabete: proteggi la tua famiglia’. E’ l’invito del tema della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra in tutto il mondo il 14 novembre. La Società Italiana di Diabetologia lo ha fatto proprio attraverso un esercizio pratico di prevenzione, declinato lo scorso anno attraverso le istruzioni per l’uso dell’attività fisica e quest’anno, per la campagna 2019, in una serie di consigli su come mangiare in modo sano, senza però rinunciare al ...

Scontri prima della partita Lazio-Atalanta : arrestati tredici tifosi biancocelesti : La Digos di Roma ha eseguito mercoledì mattina tredici ordinanze di misure cautelari nei confronti degli ultras laziali, gli “Irriducibili”, per gli Scontri avvenuti il 15 maggio scorso durante la finale di Coppa Italia a Roma. A due ore dal fischio di inizio della partita Lazio – Atalanta un gruppo della tifoseria biancocelesti fuori dallo stadio Olimpico aveva lanciato almeno 30 bombe di carta, oltre a sampietrini, fumogeni e ...

VIDEO ATP Finals 2019 : i migliori tre colpi della terza giornata. Grande spettacolo a Londra : E’ stata una terza giornata veramente spettacolare alle ATP Finals 2019 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Dalla vittoria di Roger Federer contro Matteo Berrettini a quella splendida di Dominic Thiem contro Novak Djokovic. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori tre punti di ieri. VIDEO TOP-3 PUNTI terza GIORNATA ATP Finals CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS Clicca qui per mettere “Mi ...

Due uomini sono stati arrestati in un’indagine della polizia di Firenze e Siena su un gruppo di estremisti di destra : Martedì la polizia di Firenze e Siena ha perquisito numerose abitazioni, uffici e capannoni della provincia di Siena e ha arrestato due uomini, padre e figlio di 62 e 22 anni, in un’indagine su dodici estremisti di destra che online

Oltre la Soglia - trama della seconda puntata in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5 : Oltre la Soglia, anticipazioni della seconda puntata di mercoledì 13 novembre su Canale 5. trama, cast e trailer Dopo il debutto sottotono della scorsa settimana (qui gli ascolti), prosegue su Canale 5 la nuova fiction Oltre La Soglia con Gabriella Pession. Il medical drama torna domani, mercoledì 13 novembre, alle 21:15 circa con un nuovo episodio. Oltre la Soglia – trama della seconda puntata del 13 novembre Dopo una crisi rabbiosa che ...

Beautiful - trame Usa : Brooke potrebbe tornare con Bill a causa della crisi con Ridge : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera che vanta all'attivo più di 8000 puntate. Le trame delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, si soffermano su Brooke Logan, interpretata dall'attrice Katherine Kelly Lang. La madre di Hope, infatti, potrebbe riavvicinarsi a Bill Spencer dopo una serie di incomprensioni nate con Ridge Forrester. Un ritorno di fiamma che potrebbe creare tensioni tra Katie e la sorella. Beautiful: ...