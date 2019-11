Stop alle trattative con Mittal Chiudere l' area a caldo di Taranto

Stop ai finanziamenti alle fonti fossili - la mossa giusta della Bei : Cosa dobbiamo fare per il clima? Fermare le emissioni. Come si fa? Ad esempio non finanziando più i progetti da fonti fossili. Proprio quello che ha deciso il board della Banca europea per gli investimenti con lo Stop ai finanziamenti per progetti con combustibili fossili incluso il gas a partire dal 2021. Decisione fondamentale presa con il voto favorevole anche dell’Italia perché ‘all’allarme per il cambiamento ...

India - 200.000 animali a rischio : Stop al crudele sacrificio di animali [GALLERY] : Animal Equality lancia oggi una nuova campagna internazionale per fermare il sacrificio di animali al festival di Gadhimai, in Nepal; il festival si tiene ogni cinque anni e questa volta avrà luogo tra il 3 e il 5 dicembre 2019. Ad ogni edizione sono circa 200.000 gli animali che vengono brutalmente uccisi. La campagna comprende una petizione internazionale indirizzata al governo nepalese, che chiede alle autorità di: Usare tutte le forze a ...

Nike divorzia da Amazon : Stop alle vendite sulla piattaforma online : Il colosso dell'abbigliamento sportivo ha deciso di non vendere più i propri prodotti su Amazon per concentrarsi sulla...

Conto corrente non dichiarato nell’Isee 2020 : Stop alle false dichiarazioni : Conto corrente non dichiarato nell’Isee 2020: stop alle false dichiarazioni A partire dal 1° gennaio 2020 ci sarà un’importante novità: l’Isee precompilato. Ciò significa che la Dichiarazione Sostitutiva Unica, il modulo da compilare che certifica il possesso di beni e il reddito familiare per ottenere l’Indicatore della situazione economica equivalente, sarà caricata sul sito dell’Inps con diversi dati già compilati. Tra questi ...

I retroscena di Blogo : Rai - Stop alle nomine - nuovo rinvio : Lunedì 11 novembre o al più tardi venerdì 15, nel corso di un CDA Rai si sarebbe dovuto procedere alle nomine delle nuove direzioni di genere e anche ad altri "rimescolamenti" rispetto agli incarichi apicali nella televisione pubblica, cosi però non sarà. Secondo quanto apprendiamo non sarà varata alcuna nomina nelle prossime sedute del CDA di viale Mazzini. Sarebbero arrivati dei veri e propri veti da parte delle forze politiche, che volenti ...

Stoppa difende sua moglie dalle critiche dopo Le Iene : 'Non mi sono sentito maltrattato' : Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono intervenuti tramite i microfoni di Italia 1 per rispondere alle numerose polemiche sui social scatenate dallo scherzo fatto da Le Iene alla soubrette brasiliana con la complicità del marito e mandato in onda domenica 3 novembre. Nello scherzo in questione Edoardo Stoppa aveva il compito di farsi corteggiare da un'avvenente campionessa di arti marziali per scatenare la forte gelosia di Juliana. A quanto pare ...

Il Consiglio regionale della Lombardia diventa Plastic Free : Stop alle bottigliette e ai bicchieri di plastica : Anche il Consiglio regionale della Lombardia aderisce alla campagna “Plastic Free” lanciata su scala nazionale dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Con la delibera approvata oggi dall’Ufficio di Presidenza: diventiamo la prima pubblica amministrazione italiana ad aderire alla campagna governativa” annuncia il consigliere regionale e componente dell’Ufficio di Presidenza, Dario Violi: “Questo risultato è il frutto di un lavoro cominciato ...

Governo - Zingaretti : "Stop furbizieO regaliamo l'Italia alle destre" : "Stop a furbizie, ipocrisie e sgambetti". Il Governo va avanti "solo con il gioco di squadra", o meglio "solo condividendo questo spirito e' utile andare avanti". E' il messaggio che il segretario del Pd Nicola Zingaretti rivolge agli alleati di Governo avvitati in una perenne polemica sulla manovra economica. Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Stop alle idee personali. C’è la volontà di portare avanti la legge su acqua pubblica? Potrebbe essere la prima del 2020” : Basta “parlare di coalizioni”, si “mettano da parte le idee personali” e si affrontino le cose concrete. Come “la legge per l’acqua pubblica”. Il capo politico M5s Luigi Di Maio, da giorni interpellato per parlare dell’alleanza Pd-M5s a livello regionale e non solo, ha rilanciato cercando di spostare l’attenzione sui temi. E come prima cosa ha citato uno dei provvedimenti ritenuti prioritari ...

Lotta all’inquinamento : a Roma da oggi Stop alle auto diesel Euro 3 nell’Anello Ferroviario : A Roma scatta oggi 1° novembre il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario. La misura punta a contenere l’inquinamento atmosferico e a salvaguardare la salute dei Romani, in ottemperanza alle normative anti-smog. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 24.00, ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Ne saranno escluse alcune categorie di veicoli (contrassegno invalidi, ...

Confesercenti : lo Stop all'aumento Iva dà respiro alle imprese : "Lo stop agli aumenti IVA previsti dalle clausole di salvaguardia ha dato un po' di respiro alle imprese.

Fisco più leggero - aiuti alle famiglie Dallo Stop per la cedolare secca alla Flat tax : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma Stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

Voto in Umbria - trionfa il Centrodestra. Tesei presidente Il M5S crolla al 7.41% : Stop alle alleanze. Regge il Pd : Successo superiore alle previsioni per il Centrodestra in Umbria, che ha come nuovo presidente Donatella Tesei: a scrutinio quasi terminato, la senatrice della Lega si attesta al 57,9% contro il 37,2 di Vincenzo Bianconi. E' la vittoria, soprattutto... Segui su affaritaliani.it