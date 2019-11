Manovra | la pressione fiscale è davvero aumentata con il governo Conte bis?

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019) Mentre la legge di Bilancio per il 2020 si trova in Parlamento, non si fermano le critiche che accusano ilgiallorosso di aver aumentato la. Queste arrivano specialmente dall'opposizione leghista, la quale vanta un indicatore dirimasto invariato durante il suo esecutivo. Vediamo che cosa si intende quindi per, come si calcola e secon il

berlusconi : Stiamo raccogliendo le firme per introdurre un tetto massimo alle tasse in Costituzione. Bisogna mettere un limite… - antoniomisiani : Secondo la @CorteContiPress la manovra di bilancio nel 2020 taglia le entrate (-15,9 miliardi) e riduce la pression… - FI_Parlamento : RT @berlusconi: Stiamo raccogliendo le firme per introdurre un tetto massimo alle tasse in Costituzione. Bisogna mettere un limite o i gov… -