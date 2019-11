I tedeschi non vogliono Salvini | veto Cdu ai rapporti tra Lega e Ppe

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Per ora non va. E’ fallito il primo tentativo di Matteodi accreditare lanella famiglia dei Popolari europei per costruire le ‘giuste relazioni’ e guadagnare la strada delle elezioni e del governo in Italia. Lo stop arriva dalla Cdu, apprende Huffpost da fonti del Ppe. Tra i più contrari, l’ex ministro tedesco Wolfgang Schauble. Ma in casa centrodestra, in Italia, ci sperano ancora.E’ da quando non è più al governo chesta riflettendo con i suoi sull’opportunità di agganciare il Ppe per costruire relazioni migliori in Europa e uscire dall’angolo in cui si è ficcato dal giorno in cui ha deciso di votare no alla nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. Tra i più convinti di questa strada, i fedelissimi Lorenzo Fontana, ex eurodeputato e buon ...

