Cadavere mutilato trovato sulla spiaggia di Scoglitti

Trovato in Francia il Cadavere mutilato di un 44enne italiano : Il corpo di Vittorio Barruffo, di cui non si avevano più notizie dal 9 luglio, è stato individuato da un cacciatore

Il Cadavere mutilato ritrovato in Francia è di un italiano : È di un italiano, nato a Napoli nel 1975 e scomparso lo scorso 9 luglio, il cadavere smembrato trovato domenica scorsa da un cacciatore nell'Isere, dipartimento francese della regione del Alvernia-Rodano-Alpi. Il cadavere era avvolto in un telo di cellophane, lasciato in un'area boschiva di Charette, a 30 km circa da Bourgoin-Jallieu. L'autopsia ha permesso di rilevare "lesioni craniche", causate da un "oggetto contundente", ha spiegato il ...

Era senza gambe e senza testa! Cadavere mutilato trovato in spiaggia dai bagnanti : Orrore a Gela, in Sicilia, dove alcuni bagnanti, sotto choc, hanno trovato un Cadavere mutilato sulla spiaggia. È successo intorno alle 18:30 di ieri, lunedì 1 luglio, in contrada Roccazzelle, nei pressi del lido "Accidia". Il corpo senza vita, non si sa ancora se di un uomo o di una donna, è stato scoperto in avanzato stato di decomposizione: era senza testa, senza gambe e con un solo braccio e aveva addosso un giubbotto nero con cappuccio. Sul ...