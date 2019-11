Fa uno scherzo al collega e non volendo gli perfora l’intestino

Torino - bimbo di 7 anni insultato a scuola perché “nero”. Ma per la maestra è uno scherzo : Un bambino di 7 anni di Borgaro, Torino, è stato insultato perché di colore da una compagna di classe. Lo sfogo del papà su Facebook: "Ci viene detto che i bambini scherzano, ma mio figlio piange, ne soffre. Ci chiede perché e ripete che lui non è nero". La preside: "La mia porta aperta a tutti".Continua a leggere

ATP Finals – Nadal furioso - la domanda sulla moglie non piace al maiorchino : “sei serio o è uno scherzo?” [VIDEO] : Nadal non nasconde il suo disappunto in conferenza stampa dopo la sfida contro Zverev: la domanda sulla moglie fa infuriare il maiorchino Esordio amaro per Rafa Nadal alle ATP Finals: il tennista maiorchino ha ceduto a Zverev nel primo match del prestigioso torneo dove si sfidano i migliori tennisti della stagione. Al termine del match Nadal ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ma una in particolar modo lo ha ...

Le Iene fanno uno scherzo a Juliana Moreira ma la reazione della donna è molto criticata dal web : Le Iene hanno colpito ancora, dopo i vari scherzi già mandati in onda a vari vip questa volta è stato il turno di Juliana Moreira che , poiché è risaputo essere molto gelosa del marito Paolo Stoppa, giornalista animalista del tg satirico “Striscia la notizia” è stata vittima di una donna che ha fatto delle avances al marito in sua presenza. La reazione di Juliana è stata molto fisica, pazza di gelosia ha preso a male parole la donna e ha ...

Dylan Dog sposa Groucho : “Non è uno scherzo - non è una gag - non è un escamotage : è un matrimonio d’amore” : Dylan Dog sposa Groucho. La lieta notizia la diffonde Roberto Recchioni, direttore e curatore della collana del detective dell’incubo, in una lunga intervista a Repubblica. Recchioni, che ovviamente fa le veci del deus ex machina Tiziano Sclavi, anticipa un po’ di dettagli che verranno disegnati e raccontati nei prossimi sei numeri (401-406) di Dyd. Tra questi il matrimonio tra il celebre detective in camicia rossa e giacca nera e il suo storico ...

Claudio Chiappucci - il campione di ciclismo trova la casa devastata dal rapper “Sporco” e va su tutte le furie. Ma è uno scherzo de Le Iene : Claudio Chiappucci sei su Scherzi a parte!, anzi no a Le Iene. Il celebre ciclista più volte sul podio al Giro d’Italia e al Tour de France è rimasto vittima di uno scherzo realizzato dal programma tv di Davide Parenti. La sua bellissima villa, con piscina e taverna più biliardo, è diventata per qualche ora il set per un video musicale di un finto rapper, tal Sporco. Ovviamente senza che Chiappucci sapesse nulla. Complice il figlio, che ha ...

Che tempo che fa - Valeria Marini incontra Marilyn Manson. Ma è uno scherzo di Paolo Calabresi : Marilyn Manson a Che tempo che fa. O almeno è quello che è stato fatto credere nell’appuntamento preserale a Valeria Marini, condotta nel camerino di un ospite misterioso e “importantissimo”. Fuori dalla porta il cartello indica le iniziali M.M. e Fabio Fazio non esita ad annunciare lo scoop: “E’ un superospite che abbiamo tenuto segreto. Lui ha detto che è disponibile a conoscere solo te”.Ma sarà vero? La showgirl, accompagnata da Gigi ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi : Detto Fatto, Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi. Ecco perché Carla Gozzi è una dei nuovi tutor di Detto Fatto. Lei, regina della moda e dello stile, si occupa di cambiare il look a coloro che si affidano alla trasmissione proprio per migliorare il proprio aspetto. E i suoi cambiamenti […] L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi proviene da Gossip e Tv.

Galaxy S10 e Note10 : rimuovi la protezione dello schermo altrimenti sbloccarli è uno scherzo : I proprietari di Galaxy S10 e Note10 che usano pellicole protettive sui display dei propri smartphone, dovrebbero rimuoverle se vogliono tenere al sicuro i propri smartphone e phablet. Infatti, il nuovo lettore di impronte digitali ad alta tecnologia Samsung adottato sugli ultimi device Galaxy ha un grosso difetto: può essere (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10 e Note10: rimuovi la protezione dello schermo altrimenti sbloccarli è uno ...

Tina Cipollari vittima de Le Iene : per uno scherzo stava per denunciare il figlio - : Francesca Galici Tina Cipollari ha reagito magistralmente allo scherzo cattivissimo de Le Iene, che le hanno fatto credere di avere un figlio implicato nelle corse clandestine. La donna era pronta a denunciare il suo erede Durante la puntata de Le Iene andata in onda ieri, giovedì 17 ottobre, è stato trasmesso uno scherzo all'opinionista Tina Cipollari, complice suo figlio. L'autore della beffa alla vulcanica Tina è stato Alessandro ...

Tina Cipollari denuncia il figlio per uno scherzo delle Iene : Momenti di vero terrore per Tina Cipollari, quando scopre che Mattia, figlio suo e dell'ex marito Kiko Nalli, non soltanto ha fatto rettificare la sua min car che dovrebbe andare al massimo a 45 km/h, ma che fa parte di un giro di corse clandestine e deve molti soldi ad alcune persone. Per capire bene come sono andare le cose è meglio fare un passo indietro. Il figlio di Tina, Matteo, come tanti altri ragazzi della sua età si è fatto regalare ...

Tina Cipollari vittima di uno scherzo delle Iene : l'opinionista voleva denunciare il figlio! (Video) : Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, è stata la vittima dello scherzo de Le Iene, andato in onda nella puntata di giovedì 17 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1.Lo scherzo, realizzato da Alessandro Di Sarno, è stato realizzato con la complicità del figlio Mattias: verso il finale, lo scherzo è anche sfuggito di mano alle Iene perché, involontariamente, sono rimaste coinvolte anche le forze dell'ordine.prosegui la ...

È una fake news il duetto tra Adele e Nicki Minaj - la rapper ha trollato tutti con uno scherzo : Non c'è alcun duetto tra Adele e Nicki Minaj, come quest'ultima aveva invece lasciato intendere durante un'intervista in un programma televisivo. Nulla più che una battuta, uno scherzo, che però ha fatto il giro della rete in poche ore con notizie che annunciavano con grande entusiasmo la nuova e del tutto inedita partnership tra la diva inglese delle ballate struggenti e la giunonica rapper. Le due non hanno inciso alcuna collaborazione, ...

Occupano abusivamente la casa di Angelo Pintus - ma è uno scherzo de Le Iene : Angelo Pintus è abituato a far ridere la gente, ma stavolta il comico ha rischiato di perdere le staffe per uno scherzo architettato dalla trasmissione Le Iene. Pintus è stato vittima della beffa orchestrata dagli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis. La vacanza organizzata nella sua casa di Fuerteventura ha rischiato di finire davvero male.\\ adsensesiIl suo soggiorno nella splendida isola delle Canarie è stato infatti un incubo. ...

Bussa dalla bara e parla - è uno scherzo del defunto : Bussa dalla bara e parla. Burlone e spiritoso fino alla fine, anzi oltre la fine. E' la storia di Shay Bradley, veterano di guerra irlandese