Fonte : agi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Già dalle prime ore della mattina, con le intense precipitazioni che hanno trasformato i Sassi diin un groviglio di torrenti e cascate, si era compreso che la giornata di ieri, sotto il profilo meteorologico, non sarebbe stata facile. Nei giorni precedenti le previsioni meteo e le immagini dei satelliti avevano evidenziato la presenza di due distinte tempeste all'interno dell'area di bassa pressione che aveva raggiunto il nostro paese. Come ha spiegato all'Agi Claudio Cassardo, meteorologo dell'Università di Torino, questa particolare conformazione avrebbe potuto evolvere in maniera tale da generare due distinti Uragani Mediterranei (Medicane) cheformazioni del tutto simili a quelli che si manifestano in aree tropicali (Tropical Like Cyclone TLC). Se fosse avvenuto si sarebbe trattato di un evento straordinario, perché in media questi eventi capitano una volta all'anno. ...

OhWhatFun__ : RT @Agenzia_Italia: Matera, Licata e #Venezia sono state colpite da un unico ciclone - bes_d_f : RT @Agenzia_Italia: Matera, Licata e #Venezia sono state colpite da un unico ciclone - Agenzia_Italia : Matera, Licata e #Venezia sono state colpite da un unico ciclone -