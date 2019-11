Enav | ricavi 9 mesi a 691 | 3 mln +2 | 3% | utile netto stabile a 98 | 8 mln

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma, 13 nov. (Adnkronos) – L’ha chiuso i primi novedell’anno conconsolidati a 691,3 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto ai primi novedel 2018, con una forte crescita deida attività operativa, in parte compensata dall’effetto negativo del balance. Ida attività operativa, raggiungono un ammontare di 737,8 mln, con un incremento del 3,2%. L’consolidato dei primi novedel 2019 si attesta a 98,8 mln di euro,rispetto all’analogo periodo del 2018. Lo rende noto l’dopo che il cda ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019.L’ebitda si attesta a 236,9 milioni di euro, in crescita dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre l’ebit consolidato raggiunge i 142,5 mln di euro, in incremento del 1,1% rispetto ...