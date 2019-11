Le basse vendite di Deadfire potrebbero costringere Obsidian a riesaminare l' intero

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ci sarà un Pillars of Eternity 3? Sembra che il design chief della serie voglia capire cosa è andato storto nell'ultimo gioco prima di affrontare un altro sequel.Il gioco di ruolo Pillars of Eternity 2:è stato acclamato dalla critica ma ha venduto male rispetto al suo predecessore e ad altri giochi simili. Josh Sawyer diha detto che vuole capire il perché, prima di impegnarsi con Pillars of Eternity 3."Questo non è qualcosa che posso decidere, ma penso che lerelativamentedisignifichino che se consideriamo di creare un altro gioco Pillars in questo stile, dovremol'format del gioco".Leggi altro...

