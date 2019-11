Dl Fisco,Pd:giù Iva su assorbenti a 10%

Un emendamento del Pd al Dlpresentato in commissione Finanze alla Camera prevede che "ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni,igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'Imposta sul valore aggiunto (Iva)" contro l'attuale 22%. Sono circa un migliaio gli emendamenti al Dl fiscale presentati dai vari gruppi parlamentari. Il conteggio è ancora in via di definizione.(Di lunedì 11 novembre 2019)