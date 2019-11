Chi sono e cosa fanno i detective del dark web | a caccia di dati rubati

Iraq - Chi sono i 5 militari italiani feriti nell’attentato : ecco i nomi : I cinque militari italiani feriti oggi in un attentato in Iraq sono: Marco Pisani, Paolo Piseddu, Andrea Quarto, Emanuele Valenza, Michele Tedesco. I nominativi vengono riportati dall'Adnkronos. Due di loro appartengono al nono reggimento Col Moschin, altri tre al Gruppo operativo incursori Comsubin della Marina militare.Continua a leggere

Maltempo - scuole Chiuse lunedì 11 novembre per allerta meteo : quali sono le città interessate : scuole chiuse per Maltempo lunedì 11 novembre in alcune regioni: colpito soprattutto il Sud Italia. La maggior parte degli istituti scolastici che non aprirà a causa dell'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile si trova in Sicilia e Calabria. Colpite soprattutto le province di Catania, Agrigento, Catanzaro e Crotone.Continua a leggere

Iraq - attentato contro i militari italiani : 5 feriti - tre sono gravi. Uno risChia la gamba La mappa : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti. L'attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un...

Attentato contro militari italiani : i feriti sono del nono reggimento Colonnello MosChin della Marina : Nell’Attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq sono cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. L’ordigno esplosivo rudimentale,

Infezioni ospedaliere : i letti in rame antibatterico possono ridurre il risChio di trasmissione di batteri : Secondo una ricerca pubblicata su “Applied and Environmental Microbiology”, nei letti in rame nelle unità di terapia intensiva sono presenti in media il 95% in meno di batteri rispetto ai letti convenzionali, e mantengono questi livelli durante la permanenza dei pazienti in ospedale. Il risultato dello studio potrebbe essere utile per contrastare la diffusione delle Infezioni ospedaliere. “Le Infezioni prese in ospedale ...

Francesco Chiofalo fa mea culpa : “Antonella sono disperato!” : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Lui: “E’ stato un errore” Francesco Chiofalo ha scritto una lunghissima lettera alla sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa occasione l’ex partecipante di Temptation Island ha voluto chiederle per l’ennesima volta scusa per aver ceduto alle tentazioni con una ragazza, nel tentativo di poter ricucire i rapporti con ...

Caterina Balivo ospita Vittorio Sgarbi che dice - Le donne devono stare a casa e lei - sono d’accordo ma poi Chiarisce sui social : Caterina Balivo, nella sua trasmissione “Vieni da me”, ha ospitato Vittorio Sgarbi che, dovunque va come ospite riesce a scombussolare, nel bene e nel male, anche i presentatori. Sgarbi, come è nel suo stile, ha voluto provocare anche Caterina Balivo che quando gli ha chiesto se sapesse usare la lavatrice, si è sentita rispondere così: «No, io non faccio nulla. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli ...

Schwazer torna ad allenarsi e punta ai GioChi di Tokyo 2020 : “Sono in forma - voglio provarci” : Il marciatore è squalificato fino al 2024, ma annuncia un ricorso alla giustizia svizzera sulla base dei gravi indizi emersi nel processo di Bolzano. Il suo allenatore Sandro Donati: «Non dimostra 35 anni, batterlo sarebbe difficile»

Bruno Vespa - la rivelazione : "Chi sono i duri e puri che remano contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio" : "Da allora cominciarono i guai", scrive Bruno Vespa. Da quando il Movimento 5 stelle ha debuttato "nel mondo profano" dei palazzi e del governo. Perché, continua su Il Giorno il direttore di Porta a porta, "il M5S è come quegli indigeni che quando vengono a contatto con gli occidentali, non avendone

Francesco Monte saluta Tale e Quale - i vip gli scrivono : ecco Chi sono : Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ecco chi si è complimentato. C’è anche Andrea Mainardi (qualcuno aveva ipotizzato dei dissapori per la mancata presenza del modello al matrimonio del cuoco) Francesco Monte, la rivelazione: l’ex tronista è sbarcato a Tale e Quale Show 2019 con l’etichetta di ‘bello’, capace di far […] L'articolo Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ...

I gioChi possono essere le nostre macChine del tempo - editoriale : Spesso ci siamo ritrovati a discutere dei nostri ricordi videoludici: dei giochi in relazione alle nostre storie personali e persino dei giochi che hanno modellato il modo in cui gli sviluppatori pensano al proprio medium. Una cosa è chiara tra tutte queste riflessioni: i giochi ci sono molto cari a livello personale e basta osservarli per tracciare una rapida evoluzione del settore. La cosa più interessante è capire se, ad un certo punto, ...

Chi sono i personaggi de La Caccia. Monteperdido? : Megan Montaner, l'attrice spagnola molto conosciuta anche in Italia (l'abbiamo vista quest'estate protagonista di Lontano da te) torna su Canale 5 con un nuovo ruolo. E' lei, infatti, a guidare il cast de La Caccia. Monteperdido, nuova serie tv iberica in onda da domani, domenica 10 novembre 2019.La serie, tratta dal best-seller di Agustín Martínez, è un thriller che indaga sul mistero della scomparsa, avvenuta cinque anni prima rispetto alla ...

SCUOLA/ Traccia di storia - Chi sono i nemici della vera "maturità"? : Lorenzo Fioramonti ha affermato di aver ripristinato la Traccia di storia nelle prove scritte di maturità. Una iniziativa che colma una lacuna nazionale

Shoah : Martella - ‘luoghi orrore non sono ‘di parte’ - lo è Chi vieta’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Auschwitz, i luoghi dell’orrore, non sono ‘di parte’: appartengono tutti alla disumanità. Su parti opposte c’è semmai chi lavora per tenere ovunque viva la memoria ammonitrice e chi invece vieta, come il sindaco di #Predappio, le conoscenze essenziali per non ricadere nell’abisso”. Lo scrive su twitter il sottosegretario Andrea Martella. L'articolo Shoah: Martella, ...