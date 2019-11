Samsung vuole “inventare” lo smartphone con doppio schermo dal 2013 | apre la sfida per il

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 10 novembre 2019) L'Ufficio per i brevetti e per i marchi statunitense ha approvato un brevetto per unocondepositato danel: il 2020 potrebbe non essere solo il campo di battaglia dei dispositivi flessibili, ma anche quello per lafra Microsoft Surface Duo e un possibile parente di Galaxy Fold adisplay. L'articolo“inventare” locondallaper il 2020 al Microsoft Surface Duo? proviene da TuttoAndroid.

AndroidNewss : #news #Samsung vuole portare la connettività 5G fra gli smartphone economici – TuttoAndroid - zazoomnews : Samsung vuole portare la connettività 5G fra gli smartphone economici - #Samsung #vuole #portare #connettività - TuttoAndroid : Samsung vuole portare la connettività 5G fra gli smartphone economici -