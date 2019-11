Overwatch e Overwatch 2 condivideranno lo stesso client

Jeff Kaplan di Overwatch vorrebbe ridurre ulteriormente o annullare la sospensione di Blitzchung : In un'intervista con il Washington Post, Jeff Kaplan, vice presidente di Blizzard e game director di Overwatch, ha parlato del caso Blitzchung, il giocatore professionista di Hearthstone che ha ricevuto una dura punizione per aver mostrato solidarietà ai protestanti di Hong Kong durante una diretta ufficiale.Per l'occasione Kaplan ha spiegato che è stato felice quando Blizzard ha deciso di ridurre la sospensione del giocatore e restituirgli il ...

Overwatch 2 sarebbe la causa della mancanza di eventi nel primo capitolo : I fan di Overwatch hanno notato che in questi ultimi due anni gli eventi all'interno del gioco di Blizzard sono stati abbastanza scarni. Ora sappiamo il motivo, che si chiama Overwatch 2. Il director Jeff Kaplan ha infatti dichiarato che non è stato esattamente un gioco da ragazzi per il team di sviluppo dividere la sua attenzione il primo capitolo e la creazione di Overwatch 2."Il motivo per cui non abbiamo lavorato molto su Overwatch è perché ...

La prima donna nera in Overwatch è l'ennesima gatta da pelare per cui Blizzard si deve giustificare : Chi vi scrive deve ammettere che non era a conoscenza di un'altra insistente critica che da ormai diverso tempo sta colpendo Blizzard e in particolare il team al lavoro su Overwatch. Blitzchung/Hong Kong è la controversia più recente e pressante ma non è di certo la sola o quella in voga da più tempo.Da ormai anni diversi giocatori dell'hero shooter hanno criticato Blizzard per la mancanza di un'eroina nera tra i 31 eroi attualmente disponibili. ...

Overwatch 2 : Blizzard ha impiegato molto tempo a convincere i giocatori che non si tratta del solito sequel : Durante la BlizzCon che si è tenuta lo scorso fine settimana, Blizzard ha annunciato diverse novità, tra cui un nuovo Diablo IV ed Overwatch 2, il seguito dell'amato shooter. Tuttavia non si tratta solo di un semplice sequel, in quanto ogni mappa, eroe e modalità sarà presente persino nel gioco originale.Blizzard infatti si dice orgogliosa di non lasciarsi alle spalle i vecchi giocatori e spera che anche altri sequel si baseranno su questa ...

Overwatch : i Mondiali sono stati vinti dal Team USA : La BlizzCon è terminata e oltre ad una serie di annunci riguardanti nuovi giochi si sono tenuti inoltre i Mondiali di Overwatch. Quest'anno, dopo molto tempo, il Team USA ha vinto il titolo, battendo la Corea del Sud.Di fronte a una folla affollata alla BlizzCon 2019, il Team USA ha esorcizzato i suoi demoni contro il Team della Corea del Sud, sconfiggendoli una volta nel gruppo A, e di nuovo in semifinale con un punteggio di 3-1. Nelle tre ...

Con Overwatch 2 Blizzard spera di influenzare l'industria e l'approccio alla realizzazione dei sequel : Overwatch 2, annunciato poco fa da Blizzard, è un prodotto abbastanza "strano". È un sequel, ma contiene l'intero primo gioco. I possessori del gioco originale otterranno alcune parti del sequel gratuitamente, inclusi tutti i nuovi eroi, le nuove mappe, una nuova modalità e persino miglioramenti dell'interfaccia utente.L'unica cosa che i giocatori dell'originale Overwatch non otterranno sono le nuove Missioni Storia e Missioni Eroe in ...

Overwatch : le mappe Horizon e Parigi non faranno parte della rotazione della modalità Competitiva dalla prossima settimana : Le attenzioni dei giocatori saranno anche rivolte al sequel, ma Blizzard nel frattempo sta apportando grandi cambiamenti a Overwatch. dalla prossima settimana infatti la modalità Competitiva adotterà una rotazione delle mappe ristretta.Sin dal lancio del gioco sono state aggiunte un buon numero di nuove mappe, e altre ne arriveranno in futuro, a tal punto che ora il loro numero è eccessivo per la modalità Competitiva a parer di Blizzard. Per ...

Overwatch 2 : la data di uscita è ancora molto lontata - nuovi dettagli sugli eroi presenti al lancio : Nonostante l'annuncio in pompa magna avvenuto al Blizzcon, Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita e probabilmente bisognerà attendere almeno un altro anno prima del debutto del sequel. Questo perlomeno stando alle ultime dichiarazioni di Jeff Kaplan.Nel corso di un'intervista con VG247, il game director ha spiegato che la data di lancio del sequel non è stata svelata in quanto il team di sviluppo non è ancora sicuro sulle tempistiche ...

Overwatch su Switch : una conversione con compromessi eccessivi? - analisi comparativa : Overwatch su Switch è disponibile. Il gioco gira, è giocabile ed attrae i possessori della console, ma i limiti tecnici del chipset mobile Tegra X1 plasmano un'esperienza che rinuncia al gameplay core che ha reso il gioco godibile sulle altre piattaforme. Tutte le altre versioni del gioco di Blizzard girano infatti a 60fps, ma il porting per Switch limita il frame-rate a 30fps. Si tratta di una soluzione tecnica quasi irrinunciabile per rendere ...

Overwatch 2 annunciato ufficialmente : Modalità - Eroi - Gameplay Trailer - piattaforme e data di uscita : In occasione del BlizzCon 2019, Blizzard ha annunciato ufficialmente Overwatch 2, confermando dunque i rumors che circolavano sulla rete da tempo. A seguire vi riportiamo tutte le informazioni di cui siamo attualmente in possesso. Overwatch 2: Tutti i dettagli da Blizzard Presente sia il PvP tradizionale che il PvE, quest’ultima modalità suddivisa in Missioni Storia e Missioni Eroe Possibilità di ...

Overwatch 2 annunciato : tutte le novità su storia - PvP e gameplay dal BlizzCon : Dopo averlo richiesto a gran voce, Overwatch 2 arriva finalmente a scaldare i cuori di tutti gli appassionati videogiocatori che hanno affollato - o affollano ancora - i server dell'hero shooter a marchio Blizzard Entertainment. Dopo aver consegnato al mondo l'indiavolato actionRPG Diablo 4, la compagnia americana ha infatti annunciato in via ufficiale quest'altro attesissimo sequel. L'occasione è arrivata dal BlizzCon 2019, grande evento ...

Blizzcon 2019 : in arrivo Diablo IV - Overwatch 2 ed una nuova espansione di World of Warcraft : Ieri ad Anaheim, California, ha preso il via la tredicesima edizione del Blizzcon, l’evento che dal 2005 quasi annualmente Blizzard organizza per chiamare a raccolta i fan più sfegatati dei propri titoli e presentare loro le novità in arrivo nel corso dell’anno successivo ed i giochi in lavorazione, diventando anche l’occasione per celebrare le finali mondiali delle principali competizioni esport legate ai videogiochi ...

Overwatch 2 : nuove immagini e un video gameplay alla scoperta della modalità storia : Overwatch 2 è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa BlizzCon 2019 e se il materiale mostrato durante l'evento non è bastato a saziarvi allora forse vi interesserà sapere che sono disponibili nuove immagini ed un filmato dedicato alla prima missione della modalità storia.Il trailer proviene da una diretta (mandata in onda dopo l'evento principale) trasmessa su YouTube, che ha visto la partecipazione del pro player xQc. Il video mostra ...

