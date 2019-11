Michael Schumacher | la moglie Corinna parla dopo sei anni | «Quando me lo disse mi

Gina Schumacher a Verona - omaggio a papà Michael a Fieracavalli : Con una coreografia a tema Ferrari, ieri sera a Fieracavalli (7-10 novembre), Gina Maria Schumacher ha reso omaggio al padre Michael

“Grazie Michael”. Sei dopo l’ultima volta torna a parlare la moglie di Schumacher. Tutto quello che ha nel cuore : A sei anni dall’ultima intervista ufficiale Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, torna a parlare. E lo fa con un omaggio al marito, sulle cui condizioni di salute ha sempre mantenuto e continua a mantenere un totale riserbo. L’intervista a ‘She’s Mercedes Magazine’ – ripresa da alcuni tabloid tedeschi e inglesi – è dedicata alla figlia 22enne Gina Maria, con cui condivide la passione per i ...

Michael Schumacher - parla la moglie Corinna : 'È nelle migliori mani' : La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha finalmente rotto il silenzio che durava da sei anni, da quando cioè il campione di Formula 1 ha subìto un terribile incidente sugli sci che lo ha portato fuori dalle scene. In un'intervista concessa a She Magazine, la donna ha parlato di quanto sia cambiata la sua vita e quella della sua famiglia....Continua a leggere

Parla Corinna Schumacher : “Ringrazio Michael per tutto. È nelle migliori mani” : Un lungo silenzio. A sei anni dal bruttissimo incidente di Michael Schumacher torna a Parlare la moglie dell’ex pilota ferrarista, Corinna: la tedesca è stata intervista da She’s Magazine. Le sue parole: “Quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non ...

Michael Schumacher - finalmente parla la moglie Corinna : “potete stare certi che…” : La moglie del Kaiser ha concesso un’intervista per parlare della figlia Gina Maria, ma si è soffermato anche sulla degenza del marito Quasi sei anni fa, sulle nevi di Meribel, Michael Schumacher ha subito l’incidente che gli ha cambiato la vita, obbligandolo a combattere tutti i giorni per poter tornare alla normalità. Lapresse/Photo-4 Intorno a lui il silenzio, con la famiglia trinceratasi dietro una cortina di fumo per ...

F1 - Ralf Schumacher su Lewis Hamilton : “Può battere il record di mio fratello Michael” : Lewis Hamilton e il record di Michael Schumacher. Il britannico della Mercedes, ad Austin (Stati Uniti), ha conquistato la sua sesta corona nel Mondiale di F1. L’asso nativo di Stevenage, giungendo secondo lo scorso weekend, ha compiuto un ulteriore passo che lo avvicina ai sette titoli di Schumi. Hamilton, centrando il suo 150° podio in carriera, ha scavalcato il mitico Juan Manuel Fangio (5 titoli) ed è secondo nella classifica dei ...

Sciocolà - al festival di Modena una Ferrari di cioccolato per Michael Schumacher. FOTO : Omaggio all'ex pilota della "Rossa" di Maranello che quest'anno, il 3 gennaio, ha compiuto 50 anni. La scultura è stata realizzata con 25 quintali di cioccolato e riproduce la F2004, l'auto con la quale il campione tedesco conseguì il maggior numero di vittorie

Mick Schumacher : “Vettel è come un padre - Michael lo era per lui. Il futuro? Sogno la Ferrari - sento il DNA di papà” : Mick Schumacher sta disputando una stagione difficile nel Mondiale F2, al volante della Prema Racing ha conquistato 51 punti ma è riuscito a vincere la sprint race in Ungheria anche se nell’ultimo Gran Premio disputato a Sochi è stato costretto a due ritiri. Il figlio d’arte ha fatto il salto di categoria dopo aver vinto il Campionato Europeo di Formula 3, in questa annata ha anche guidato la Ferrari di Formula Uno durante i test di ...

Formula 2 - Mick Schumacher e i segreti di papà Michael : “mi ha insegnato parecchi trucchi - ma mi ha fatto anche… sbagliare” : Il giovane pilota tedesco ha parlato della sua carriera, ammettendo di aver avuto molte dritte da suo padre durante la crescita Agli albori della sua carriera, Mick Schumacher preferiva utilizzare il cognome della madre Corinna per abbassare la pressione ed evitare che tutti gli occhi fossero puntati su di lui. AFP/LaPresse Una volta entrato nelle categorie ‘Formula‘, tutto è cambiato e Schumi Jr ha deciso di utilizzare il ...

Formula 1 – La F2004 di Michael Schumacher realizzata interamente in cioccolato : Una monoposto di dimensioni reali interamente di cioccolata: lo splendido omaggio per Michael Schumacher Nonostante il terribile incidente che lo ha costretto in un letto ormai da diversi anni, Michael Schumacher è ancora uno dei piloti di Formula 1 più amati e vincenti, con i suoi sette tioli Mondiali. Dopo i rumors di qualche tempo fa del suo tasferimento in un ospedale di Parigi, adesso arriva per l’ex pilota tedesco uno speciale ...

Mick Schumacher - il figlio di Michael si candida per la Formula 1 e racconta : “Papà mi ha dato trucchi e suggerimenti” : Ad aprile in Bahrain il primo test su una vettura di Formula 1, alla guida della Ferrari. Poi la prima vittoria in Formula 2 a Budapest, dopo aver trionfato lo scorso anno nella Formula 3. Mick Schumacher, 20 anni, continua a inseguire le orme del padre Michael: sogna un giorno di vincere in Rosso proprio come il 7 volte campione del mondo, ma intanto punta ad arrivare in F1: “Forse avrebbe più senso rimanere un altro anno in Formula 2 e ...

Formula 1 – Jean Todt e il dolce ricordo di Michael Schumacher : la frase sul podio di Suzuka 2000 che diede origine al mito : Jean Todt ricorda la prima vittoria iridata di Michael Schumacher: una frase diede inizio al mito del pilota tedesco, campione assoluto sulla monoposto Ferrari Il Festival dello Sport di Trento regala un momento di grande emozione quando il nome di Michael Schumacher viene affiancato ai discorsi sulla Ferrari. Del resto, il binomio è storico, vincente e soprattutto amatissimo da tutti i fan della Rossa. Jean Todt, ex capo della scuderia ...