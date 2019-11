M5s | a chi è preoccupato dal calo dei voti dico di alzare lo sguardo e fissare le

Matteo Salvini - 50 M5s con la Lega per un nuovo governo? La soffiata del forzista Occhiuto : I grillini sarebbero disposti a tutto per evitare di tornare al voto, persino di passare alla Lega. Basta che la legislatura arrivi a scadenza. I Cinquestelle, confida Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ad Augusto Minzolini, "faranno di tutto per evitare le urne. Nella mia Commissione parlamentare c

Toscana - Salvini : “10 parlamentari M5s con Lega? Non cerchiamo nessuno - ma pronti ad accogliere” : “Noi non siamo alla ricerca di nessuno ma è vero che da parecchie altre forze politiche ci chiedono di continuare la propria battaglia con la Lega. Se sono persone perbene, noi non avremo nessun problema ad accoglierle”. Lo ha detto Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, per presentare il progetto della Lega per elezioni regionali della prossima primavera in Toscana, a proposito delle ...

Teresa Bellanova manda a schiantare M5s - Pd e governo sull'Ilva : drammatico errore strategico : La ministra renziana Teresa Bellanova fa schiantare M5s e governo sull'Ilva. In un'intervista al Corriere della Sera, la titolare delle Politiche agricole, capo-delegazione di Italia Viva nell'esecutivo, rivendica la necessità di reintrodurre lo scudo penale per Arcelor Mittal, misura cui si oppone

“Il M5s vuole chiudere l’Ilva - il Pd e Renzi gli vanno dietro”. Parla Calenda : "Conte non sa che pesci prendere”. Le parole di Carlo Calenda sulla gestione del dossier Ilva sono molto dure nei confronti della maggioranza, anche nei confronti dei suoi ex alleati. Cosa bisogna fare? “Dopo essersi messi alla mercé di Mittal dandogli la possibilità di svincolarsi dal contratto, la

Ex Ilva - Paita (Iv) : “Nostro emendamento per ripristino scudo resta”. Marattin : “M5s? Facciano chiarezza al loro interno” : Come annunciato da Matteo Renzi il giorno seguente al comunicato stampa di ArchelorMittal di voler lasciare Taranto, Italia Viva per voce della sua prima firmataria Raffaella Paita conferma che l’emendamento per ripristinare lo scudo per il colosso franco-indiano “resta in campo”, nonostante il presidente del Consiglio – nella conferenza stampa di ieri sera – abbia affermato che “abbiamo detto che siamo disponibili ...

Mara Bizzotto contro Ferruccio Sansa : "Come puoi difendere il M5s che voleva fare dell'Ilva un parco giochi?" : La leghista Mara Bizzotto, ospite a L'aria che tira su La7, ha massacrato i grillini e soprattutto il giornalista de Il Fatto quotidiano Ferruccio Sansa sul caso dell'Ilva. "Noi della Lega siamo disponibili a trovare una soluzione al problema Ilva, dobbiamo salvarla. Siccome li conosco i 5 Stelle e

Sicilia : De Luca (M5s) - 'voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto siciliano' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante

Franceschini invoca un nuovo patto con M5s e Renzi "o non c'è futuro" : “Fermiamoci prima che sia troppo tardi”. Dario Francescini annusa l’emergenza e in un’intervista al Corriere della Sera lancia un appello preoccupato alla maggioranza sulla tenuta del Governo. “Questa esperienza - spiega il ministro - è iniziata per evitare che Salvini assumesse i ‘pieni poteri’. Solo che si trattava di un elemento sufficiente a far partire il governo”, ma per farlo ...

Governo - Franceschini lancia un nuovo patto con M5s e Renzi : “Basta furbizie - serve unità” : Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, lancia un "duplice patto" rivolgendosi a Movimento 5 Stelle e Italia Viva: "serve un patto di metodo: le eventuali modifiche alla legge di Stabilità andranno preventivamente concordate nella maggioranza. Senza furbizie e in modo collegiale, abbandonando l'idea di voler sconfiggere il partner di Governo".Continua a leggere

Ex Ilva - Conte si schiera con M5s. Il Pd : così l'azienda muore : Da mezzogiorno alle dieci di sera palazzo Chigi è rimasto blindato. Impenetrabile. Sospeso. Senza un solo comunicato, senza alcuna notizia ufficiale o ufficiosa. E poi, a notte, senza uno...

Fs : interrogazione Iv - ‘M5s difende nominato da Toninelli - governo chiarisca’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Ci fa piacere che Coltorti difenda il nominato da Toninelli, amministratore delegato generale del Gruppo di FS italiane, ma siamo affezionati all’idea che il governo debba rispondere sui fatti esposti nell’interrogazione, non sulle idee del Movimento 5 Stelle”. Così Luciano Nobili e Raffaella Paita, deputati di Italia Viva e firmatari dell’interrogazione ai ministri dei ...

Ilva - Teresa Bellanova contro M5s e Barbara Lezzi : "Zimbello d'Europa - ecco cosa rischiamo di diventare" : "Lo zimbello d'Europa". Teresa Bellanova è durissima sull'ex Ilva e le responsabilità politiche del governo. La ministra delle Politiche agricole, renziana e pugliese, sul Foglio richiama Pd e M5s al buon senso: "Ventimila posti di lavoro rischiano di saltare, insieme agli operai di Taranto attendon

Fake news - M5s chiede Commissione di Inchiesta sulla disinformazione mediatica : Il M5S, primo firmatario l'onorevole Paolo Lattanzio, propone una Commissione d'Inchiesta sul fenomeno delle Fake news. Tra gli obiettivi della legge, analizzare legami tra la diffusione massiva e fuorviante di informazioni false e il dilagare dell’hate speech verso le minoranze culturali ed etniche e l'introduzione nel curriculum scolastico dell'educazione civica digitale.Continua a leggere