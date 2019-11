In fiamme un altro locale a Centocelle | Baraka Bistrot

Centocelle altro locale dato alle fiamme : Questa notte un altro locale di Centocelle, il Baraka Bistrot, è stato dato alle fiamme. L’incendio, come per la Pecora Elettrica che dista dal Bistrot poche centinaia di metri, pare essere doloso. Il 16 ottobre sempre lì era finita in fumo una pinseria. fiamme questa notte alle 4 circa nel locale Baraka bistrot in via dei Ciclamini 101, a Centocelle. L’incendio e’ divampato per cause da accertare. Evacuato temporanemente lo ...