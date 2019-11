Google testa sui Pixel 4 un’evoluzione smart del copia incolla | potrebbe arrivare presto

Google sta testando un Google Assistant tutto nuovo - con una grafica diversa : Google sta testando un nuovo feed per gli aggiornamenti di Google Assistant che passa dall'organizzazione delle schede per argomento ("In arrivo per te" e "Tieni traccia delle cose") all'organizzazione in sequenza temporale. Si tratta di un test A/B limitato a pochissimi utenti e potrebbe anticipare un progetto che alla fine probabilmente mostrerà più informazioni organizzate secondo un nuovo schema. L'articolo Google sta testando un Google ...

Google testa nuove funzionalità in Gboard - Contatti e Benessere digitale : Una recente serie di tweet del blogger tecnologico Jane Manchun Wong fa luce su nuove funzionalità in arrivo per tre app Google. Ecco tutte le nuove funzionalità che la ricercatrice di app ha scoperto negli ultimi aggiornamenti per Gboard, Contatti e Benessere digitale. L'articolo Google testa nuove funzionalità in Gboard, Contatti e Benessere digitale proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando dei video tutorial all’interno dell’app per i nuovi utenti : Google sta testando tre nuovi tasti all’interno della sua app, pronti ad aiutare i tanti nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta ai servizi di Google. Sebbene risultino poco interessanti per chi uno smartphone lo usa da qualche tempo, i nuovi tasti colorati dalla forma rotondeggiante nascondono dei piccoli video tutorial nei quali un nuovo utente può trovare informazioni molto utili: il primo mostra come effettuare una ricerca su ...

Files di Google sta testando la possibilità di trasmettere file ad altri dispositivi : Google ora sta testando su alcuni utenti della versione beta la possibilità di trasmettere file locali direttamente dal file manager files di Google (files Go). Con questa aggiunta l'app file manager di Google offre agli utenti la possibilità di visualizzare i contenuti multimediali dello smartphone su uno schermo più grande come la TV nel salotto di casa o il monitor dell'ufficio. L'articolo files di Google sta testando la possibilità di ...

Google Maps testa la navigazione in incognito - presto potremo viaggiare senza lasciare tracce : Il browser Chrome permette da tempo di navigare in incognito per non lasciare tracce delle proprie attività. Quando ci si sposta a piedi o in auto, invece, non c’è modo di passare inosservati. Tempo fa Google aveva promesso che si sarebbe potuta eliminare per lo meno la cronologia delle posizioni, ora l’azienda compie un ulteriore passo avanti, introducendo la navigazione in incognito di Google Maps. BigG ne aveva accennato nel ...

Google Documenti testa le anteprime dei link sul Web : l team di Google Documenti sta testando una nuova feature studiata per migliorare l'esperienza utente. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Documenti testa le anteprime dei link sul Web proviene da TuttoAndroid.