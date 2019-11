Proteggere le donne vittime di violenza e loro figli come i collaboratori di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ledie ie i testimoni di giustizia. Per Virginia Raggi “l’unica soluzione“ per assicurare protezione e sicurezza alleche hanno denunciato maltrattamenti, aggressioni, soprusi evitando che possano subirne ancora è “estendere” anche a“e aila normativa posta a tutela deie dei testimoni di giustizia”. Scrive proprio così la sindaca di Roma in una lettera indirizzata alla Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, e al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.Sulla questione - ricorda Raggi nella missiva - si è pronunciata anche l’Assemblea capitolina, approvando una mozione nella quale “si considerava, per un verso, la necessità di garantire segretezza e anonimato alla residenza o al domicilio delle ...

