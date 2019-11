Nuoto | Trofeo Nico Sapio 2019 Mora e Fangio | record e pass per Glasgow Quadarella e

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) L’onda lunga di Gwangju non si ferma e invade anche la piscina Sciorba nella prima sessione di finali delche già in mattinata aveva vissuto l’elettricità delitaliano di Benedetta Pilato nei 50 rana. Dueitaliani assoluti e numerosissime prestazioni di alto livello per questo meeting che è la prima verifica stagionale dove quasi tutti gli atleti di interesse nazionale si incontrano fra loro e nobilitato da star come Cseh, Cesar Cielo e Marco Koch. Un pomeriggio da fuochi d’artificio con due primati tricolori nelle finali della Sciorba: Lorenzosi aggiudica i 200 dorso in 1’50”45 battendo il precedentedi Sabbioni, mentre Francescatermina il suo inseguimento alla De Ascentis e alperaggiudicandosi i 200 rana in 2’20”56. Non finisce qui perchè il primo pomeriggio di gare genovese regala altri risultati di ...

enricospada2 : #nuoto #swimming #NicoSapio2019 Grandi prestazioni nelle finali della prima giornata del Trofeo Nico Sapio. Doppio… - zazoomblog : Nuoto Trofeo Nico Sapio – Lacrime di gioia per Francesca Fangio: record italiano nei 200 rana femminili - #Nuoto… - Swim4life_it : Bisogna fare i complimenti a Federico Bocchia che a 33 anni suonati è ancora lì, in prima linea, in una gara ostile… -