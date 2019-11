Mps | Mussari e Vigni condannati a oltre 7 anni

Caso Mps-Antonveneta - l'ex presidente Mussari condannato a 7 anni e mezzo : È stato condannato a 7 anni e 6 mesi Giuseppe Mussari, ex presidente di Monte dei Paschi. Antonio Vigni, invece, è stato condannato a 7 anni e 3 mesi, mentre 4 anni e 8 mesi sono stati comminati a Gian Luca Baldassarri. Sono tutti ex vertici di Monte dei Paschi di Siena. Erano imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute ...