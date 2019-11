I Verdi non esistono

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Dopo che Greta Thunberg si è affacciata al mondo, anche in Italia è cominciata la corsa a cercare di trasformare in voti i consensi alla battaglia dell’adolescente svedese contro i cambiamenti climatici. Ma la questione ha toccato toni surreali quando si è iniziato a discutere della necessità di avere anche da noi un partito ecologista, per il quale esisterebbe uno “spazio”.Peccato che il partito Verde, evocato da un sondaggista come Giovanni Diamanti e invocato dall’ex presidente di Legambiente Rossella Muroni, una figura emergente nella politica italiana, esista già, almeno dalla fine degli anni Ottanta. È quello con il Sole-che-ride nel simbolo - ultima presenza in Parlamento nel 2008 - che si è presentato alle elezioni europee di quest’anno come Europa Verde, prendendo il 2,3% e nessun seggio, dato ...

