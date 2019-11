Salvini | Lo Stato è il primo a non pagare i debiti

Salvini contestato a Parma - lui schernisce i manifestanti : 'Concertino affollato' : Strategia che vince, non si cambia. Matteo Salvini è stato da più parti lodato per aver fatto una campagna elettorale quasi 'casa per casa' in Umbria, grazie alla volontà di essere presente in quanti più paesi possibili. La nuova sfida, adesso, si chiama Emilia Romagna e l'intenzione sembra essere quella di non cambiare il metodo di acquisizione del consenso. Il leader della Lega ha iniziato a frequentare le piazze della ragione e proverà a ...

Matteo Salvini attacca un gambiano arrestato a Cagliari : "Pervertito - a casa a calci" : La notizia arriva da Cagliari, dove un gambiano è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale dopo aver molestato due ragazze. L'africano, si apprende, era già noto alle forze dell'ordine per crimini analoghi commessi nel passato. E la notizia viene commentata da Matteo Salvini su Twitter, c

Mezz'ora in più - Bruno Vespa : "Salvini e Renzi devono vedersela con Conte. Cos'è stato straziante per Di Maio" : "Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due leader con 20 anni in meno di Berlusconi e Prodi che ora devono vedersela con Giuseppe Conte". Bruno Vespa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica, che vede una maggioranza di governo lacerata al suo int

Sebastiano Maffettone : "M5s governando è diventato élite. Salvini? È stato una minaccia per la democrazia" : Il dilemma si è rivelato: “A furia di governare, il Movimento 5 stelle è diventato élite. I suoi ministri, sottosegretari, presidenti di commissione vanno in giro con le auto blu, salgono sugli aerei di stato, non si muovono più senza avere dietro la scorta. È la contraddizione interna di ogni movimento anti establishment. Nel momento in cui ha successo, subisce una metamorfosi e assume le sembianze del ...

L'intervista - Salvini : «La crisi? Sono stato ingenuo. Sulla Capitale ho commesso errori» : Senatore Salvini, sabato la manifestazione a Roma: tenta la spallata al governo e alla Raggi? «Non so se sarà una spallata. So che siamo gli unici matti che riempiranno la piazza...

Piccolo malore per Salvini a Monfalcone : ricoverato - è stato già dimesso : Piccolo malore per Matteo Salvini oggi, mercoledì 16 ottobre. L'ex ministro degli interni era diretto a Trieste, dove avrebbe dovuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi lo scorso 4 ottobre. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Ronchi, Matteo Salvini si è sentito male ed è stato ricoverato presso l'ospedale 'San Polo' di Monfalcone (in provincia di Gorizia). Dopo tutti gli accertamenti del caso, il leader del Carroccio è stato già ...

Salvini contro Renzi da Vespa - Senaldi a L'aria che tira : "Ecco chi è stato il vero vincitore" : "Il vero vincitore è Bruno Vespa". Ospite di L'aria che tira da Myrta Merlino, il direttore di Libero Pietro Senaldi commenta così il confronto in tv di martedì sera a Porta a porta tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. "Il titolo sarebbe Vorrei tanto essere premier ma non lo sono - sorride Senaldi -,

Fisco : Salvini - ‘in galera Stato che complica la vita non cittadini’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Gli evasori da milioni di euro come negli Stati Uniti in galera e butto via la chiave. Ma a volte in Italia ti rendono impossibile pagare le tasse. Prima voglio uno Stato che mi rende semplice pagare le tasse e poi ne riparliamo. Se uno Stato mi complica la vita, è lo Stato che deve andare in galera non i cittadini”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su ...

Non è l'Arena - Giorgia Meloni : "Il vero errore di Salvini non è stato rompere con il M5s - ma...". Fregato così : "L'errore più grave di Matteo Salvini?". Gioca con le provocazioni, Giorgia Meloni, ma fino a un certo punto. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, la leader di Fratelli d'Italia non contesta al capo della Lega la decisione di aprire una crisi al buio in estate, rompendo con il M5s. Il vero sba

Vittorio Feltri : "Mi indigna - lo Stato non è uno squallido aguzzino". Nel mirino (anche) Salvini e Meloni : A me del taglio dei parlamentari non importa nulla. Posso solo affermare che la nuova legge non sarà mai applicata per mille motivi, il primo dei quali è il referendum a cui dovrà essere sottoposta, plebiscito che nella sostanza assomiglia a quello che ha costretto Renzi a togliersi di mezzo. La nor

Interrogazione della Lega su Conte - Salvini : “Deve dirci se usa lo Stato per i suoi interessi” : La Lega ha deposito un'Interrogazione parlamentare sui rapporti del presidente del Consiglio con il suo vecchio professore Guido Alpa. Salvini: "Se Conte usa per interessi personali le istituzioni dello Stato lo venga a spiegare e se ha nascosto iniziative commerciali e professionali sarebbero due fatti di enorme gravità che in un paese civile comporterebbero le dimissioni un'ora dopo".Continua a leggere