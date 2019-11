Il Direttore Generale della FAO interviene alla Riunione delle Parti sul Protocollo di

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ilsi è rivolto al segmento ad alto livello31anel corso deldi Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, che si è svolto oggi presso la sedeFAO a Roma. All’evento sono intervenuti inoltre il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di StatoSanta Sede, Inger Anderson,Esecutivo del ProgrammaNazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e il Ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa. “Ildi Montreal non è solo uno straordinario accordo sull’ambiente che ha contribuito al recupero dello strato di ozono elotta contro il cambiamento climatico”, ha dichiarato ilFAO. “È anche di grande importanza per la tutelafiliera alimentare”. Qu ha sottolineato che ilè un eccellente esempio di ...

cohibadelaserna : RT @SaluteLazio: Nuovo Ospedale Tiburtino: un'occasione di sviluppo per il territorio. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla sanità, Ales… - SaluteLazio : Nuovo Ospedale Tiburtino: un'occasione di sviluppo per il territorio. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla sanit… - MarisaSeville : RT @Focus_it: La fisica italiana Fabiola Gianotti è stata confermata direttrice generale del Cern: è la prima volta in assoluto che un dire… -