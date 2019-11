Google Assistant vuole essere in tutta casa | ora supporta vasche da bagno e i rubinetti

L’App Google 10.83 prepara il browser in-app e Voice Match per le cuffie con Google Assistant : Le stringhe contenute nel codice della versione 10.83 dell'App Google forniscono un'anteprima sul browser in-app che mostra un'interfaccia utente ancora primordiale e sugli sviluppi delle funzionalità AR e Voice Match sulle cuffie con Google Assistant. L'articolo L’App Google 10.83 prepara il browser in-app e Voice Match per le cuffie con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Sonos aggiunge il supporto a Google Assistant in Italia : Sonos ha annunciato l'arrivo del supporto a Google Assistant attraverso un aggiornamento software su diversi dispositivi dell'azienda in 8 Paesi, Italia inclusa

Siri - Alexa e Google Assistant vulnerabili agli attacchi tramite laser : Siri, Alexa e Google Assistant sono vulnerabili agli attacchi che utilizzano i laser per iniettare comandi impercettibili – e talvolta invisibili – nei dispositivi e provocarli furtivamente a sbloccare porte, visitare siti Web e individuare, sbloccare e avviare veicoli. È quanto scoperto da un gruppo di ricercatori che hanno riportato

Google Keep prepara l'integrazione con Google Assistant e i caricamenti di file audio sul web : Anche Google Keep si sta preparando per integrarsi con Google Assistant su tutte le piattaforme con la possibilità di caricare audio dal web. Il colleghi di 9to5Google sono riusciti ad abilitare alcune funzioni e ci spiegano come funzionano.

Google Assistant ora parla in italiano sugli Smart Display : Il team di Google ha promesso di ampliare il numero di lingue supportate da Google Assistant sugli Smart Display e alle nove già disponibili nelle scorse ore se ne è aggiunta una decima: stiamo parlando di quella italiana. L'elenco aggiornato delle lingue supportate, pertanto, è ora il seguente: danese francese giapponese inglese italiana norvegese olandese

Il gioco da tavolo a cui puoi far partecipare Siri - Alexa e Google Assistant : Foto: Frank Lantz – Everybody House Games kickstarter.com Tra le numerose innovazioni tecnologiche che hanno introdotto un importante cambiamento nelle nostre giornate, senza dubbio ci sono gli assistenti vocali che, in poco tempo, hanno invaso le nostre case. Siamo passati dai semplici comandi vocali alle funzioni che consentivano di trascrivere un testo sotto dettatura, fino all’introduzione di assistenti virtuali – come ...

Google sta testando un Google Assistant tutto nuovo - con una grafica diversa : Google sta testando un nuovo feed per gli aggiornamenti di Google Assistant che passa dall'organizzazione delle schede per argomento ("In arrivo per te" e "Tieni traccia delle cose") all'organizzazione in sequenza temporale. Si tratta di un test A/B limitato a pochissimi utenti e potrebbe anticipare un progetto che alla fine probabilmente mostrerà più informazioni organizzate secondo un nuovo schema.

Google Assistant s'è ammutito : crescono le segnalazioni di problemi con Android Auto : Google Assistant su Android Auto pare essere in ferie. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni su delle funzionalità ridotte all'osso

Google Assistant e Duo aggiungono alcune novità utili per questo periodo : Google sta testando un pulsante "Modifica" più intelligente per le query di Google Assistant, mentre Google Duo riceve tre nuovi filtri per le ricorrenze di Halloween e Diwali.

I nuovi tag Tile sono ora integrati in Google Assistant : A pochi giorni dalla loro presentazione i nuovi tag Tile possono contare sull'integrazione con Google Assistant, per semplificare il tracciamento.

Termostato WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Google Home e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Google Assistant! In questa guida

Presa WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Google Home e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile

Huawei Assistant è l'alternativa a Google Assistant per gli smartphone Huawei : L'ormai ben noto bando statunitense contro Huawei ha obbligato l'azienda cinese a correre ai ripari per offrire agli utenti alternative ai servizi di Google. Uno di questi è l'assistente vocale Google Assistant, a cui adesso c'è l'alternativa Huawei Assistant. È stato annunciato in occasione della presentazione di Mate 30 e Mate 30 Pro, ora è disponibile per chi vuole provarlo. È compatibile con gli smartphone

Google Assistant si prepara a essere più diretto e breve - per non perdersi in convenevoli : Tra le novità del nuovo Google Assistant annunciato contestualmente ai Pixel 4 ce n'è una che piacerà in particolare a chi non ama perdersi in convenevoli