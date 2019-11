Ex Ilva | Orlando | ‘da Conte impostazione giusta’

"L'ex- Ilva è lo specchio delle contraddizioni populiste del governo" - dice Orlando : “Va incontrata la proprietà, va scongiurato lo spegnimento dei forni perché equivarrebbe alla chiusura definitiva dell'impianto”. In un colloquio con Il Foglio il numero due de Partito Democratico Andrea Orlando dice che il caso dell'Ilva è un po' come lo specchio delle contraddizioni populiste ggianti di un governo che sul grande impianto siderurgico di Taranto rischia forse di far peggio del precedente. Anche se non manca di sottolineare che ...

Ex Ilva : Paita (Iv) - ‘Orlando non ci attacchi - informativa atto di trasparenza’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “C’è una crisi enorme per Ilva e il vicesegretario del Pd attacca Italia viva? Peraltro ricordo a Orlando che l’ informativa è un atto di trasparenza e attenzione anche per i lavoratori che stanno vivendo ore di ansia”. Lo afferma Raffaella Paita , di Italia viva. L'articolo Ex Ilva : Paita (Iv) , ‘Orlando non ci attacchi , informativa atto di trasparenza’ sembra essere il ...

Ex Ilva : Orlando - ‘governo in aula? ora più utile impegno di tutti per no chiusura’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ma prima di chiedere di riferire in aula per scaricare le colpe su Ilva, adesso non sarebbe più utile impegnarsi tutti per impedire che la fabbrica chiuda?”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, dopo le richieste al governo -delle opposizioni ma anche di Italia Viva- di riferire in Parlamento sul caso Ilva. L'articolo Ex Ilva: Orlando, ‘governo in aula? ora più ...