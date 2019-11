Harry sceglie i voli di linea per andare a Tokyo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Una grande sorpresa per alcuni passeggeri suidida e verso: a bordo c’è il Principe. Come riporta il DailyMail, non è passata inosservata la presenza del duca di Sussex nel suo viaggio in Giappone, per sostenere la squadra britannica in occasione della Rugby World Cup.ha preso deidi, evitando la prima classe. Assenti a fianco del Principe la moglie Meghan Markle e il loro primogenito Archie, che invece sono rimasti nel Regno Unito. In particolare,è ricorso a un volo premium economy di Nippon Airways, dall’aeroporto diHaneda allo scalo londinese di Heathrow, la scorsa domenica dopo la partita.Ad annunciarlo sui social è stata la drag queen irlandese Victoria Secret, che nelle stories del proprio profilo Instagram ha pubblicato uno scatto disorridente sul volo. L’artista ha aggiunto come non solofosse una gioia per ...

