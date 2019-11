Ex Ilva | Bonelli | “ArcelorMittal è un moderno colonizzatore | il governo sta subendo”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “In questo Paese si lavora in emergenza, sempre. Dal sequestro dell’sono passati 7 anni e 6 governi hanno pensato solo a fare decreti per regalare l’immunità penale prima ai commissari e poi agli acquirenti. Una follia, l’unico caso in Ue. Di fronte a una grande crisi è mancata una visione politica”. Angelo, leader dei Verdi, riporta tutto ai fatti e ora che lo Stato rischia di ritrovarsi in mano le chiavi della più grande acciaieria d’Europa, con un fardello di quasi 11mila dipendenti da gestire, riconosce che la sua è una posizione “minoritaria”, la chiama proprio così, ma “continuo a restare sorpreso d’essere solo, mentre tutti si accodano nel chiedere una nuova immunità penale”. E ilsta pensando sostanzialmente di estenderla con un provvedimento ‘erga omnes’. Come giudica la ...

