Serie A | in vista la nuova norma sulle sostituzioni | l’idea della Figc

Serie A - 17^ giornata – Anticipi - posticipi e programmazione TV : Juve e Lazio - la decisione in vista della Supercoppa : La Lega Serie A ha annunciato la programmazione di Anticipi e posticipi della 17^ giornata di Serie, l’ultima del 2019. Juve e Lazio non giocheranno in quel weekend, a causa della disputa della Supercoppa che si terrà tra il 20 e il 22 dicembre. Scelta anche la programmazione in Tv Sky e Dazn. Questo il programma completo. Mercoledì 18 dicembre ore 18.55 Sampdoria-Juventus (SKY) Venerdì 20 dicembre ore 20.45 Fiorentina-Roma ...

Ascolti TV UA martedì 29 ottobre - stabile Emergence - in calo This is Us - NCIS in replica la Serie più vista : Ascolti Tv USA martedì 29 ottobre – Ritorno stabile per Emergence, in calo This is Us Ascolti Tv USA martedì 29 ottobre – Serata condizionata dalla gara 6 delle World series di Baseball in onda su Fox che secondo i primi dati conquistano 3,8 di rating e 15,3 milioni di spettatori. Sugli altri canali in calo NBC con The Voice ormai sceso a 1.2 di rating tra i 18-49 anni e 7,8 milioni, This is Us ai record negativi sia nei totali che ...

Fincantieri - ecco Carnival Panorama la terza gemella della Serie Vista : Il gruppo guidato da Giuseppe Bono ha presentato oggi la nuova nave da crociera destinata al brand Carnival Cruise Line del gruppo americano Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore

BMW Serie 2 - Avvistata l'Active Tourer di nuova generazione : Gli anni doro delle monovolume sono lontani e, oggi, in poche resistono alla tirannia delle Suv. Una di queste è la BMW Serie 2 Active Tourer, con cui la Casa di Monaco continua a marcare a uomo i rivali della Mercedes nella zona di campo occupata dalla Classe B. La seconda generazione della Mpv bavarese, di cui vi mostriamo le ultime foto spia, potrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2020 e linizio del 2021.Più atletica. I prototipi, ...

BMW - Restyling in vista per la Serie 6 GT : Parallelamente al Restyling della Serie 5, attualmente in fase di sviluppo, la BMW sta portando avanti l'aggiornamento della cugina Serie 6 GT, della quale abbiamo a disposizione le prime foto spia.Restyling ispirato alla Serie 5. La cinque porte tedesca dovrebbe riprendere dalla Serie 5 il nuovo look del frontale, con gruppi ottici e doppio rene rivisti: si notano infatti le luci diurne a Led dal disegno totalmente nuovo, mentre le prese d'aria ...

Ritorno a «Downton Abbey». Il film sequel della Serie cult - l'intervista al suo Mister Carson - Jim Carter : Angkor, Cambogia. Un gruppo di turisti cinesi urla: «Mister Carson!». Jim Carter si gira, è abituato che lo chiamino con il nome del suo personaggio ma non si aspettava di essere riconosciuto dall’altra parte del mondo mentre pedala come un forsennato, sudatissimo, in calzoncini e maglia di lycra, durante una gara di beneficenza. È l’effetto Downton Abbey, la serie dei record, distribuita in oltre 220 Paesi, ...

Una Vita in Bianco : intervista a Luca Turco - protagonista della nuova web Serie con Giulia de Lellis : Luca Turco ci racconta un'anteprima della nuova web serie, targata Witty, in onda da domani 22 ottobre 2019.

Un premio alla carriera a Patrick Dempsey da CanneSeries in vista del debutto di Diavoli : Ci sarà anche Patrick Dempsey al MipCom 2019, fiera che si tiene annualmente nella città francese di Cannes dedicata alle presentazioni di nuovi contenuti dell'industria dei media e dell'intrattenimento a livello globale. Il 14 ottobre l'attore riceverà un riconoscimento da Canneseries, il festival della serialità che due anni fa aveva presentato in anteprima la sua ultima serie La Verità sul Caso Harry Quebert, prima che arrivasse su Sky ...